Ce vélo électrique hors normes de 300 km d’autonomie veut révolutionner vos voyages

Connue et reconnue pour ses vélos cargo électriques, la marque taïwanaise Tern dégaine un modèle unique en son genre, mêlant un look de fatbike et la praticité d’un longtail. Voici donc le Tern Orox Adventure, qui, comme son nom l’indique, mise sur la polyvalence pour affronter n’importe quelle typologie de terrain.

Même en 2024, les vélos électriques arrivent à se réinventer, et avec la manière s’il vous plaît. Le constructeur Tern le prouve avec brio en révélant son Orox Adventure, un VAE unique en son genre et au look singulier. Pour rappel, la firme taïwanaise est tout bonnement réputée comme l’une des meilleures sur le segment du vélo cargo.

Nous avions d’ailleurs essayé le Tern GSD S10 LR, un longtail électrique qui avait (presque) tout pour lui. Cette fois-ci, le fabricant sort le grand jeu : l’Orox Adventure est un modèle hybride mêlant la praticité d’un longtail – il est donc allongé à l’arrière – et la polyvalence d’un fatbike, voire d’un VTT de par ses énormes pneus.

Il se ne refuse rien

En « combinant la robustesse d’un vélo de montagne VTT, la polyvalence d’un vélo de trekking et l’utilité d’un vélo cargo, Orox offre aux cyclistes la liberté de créer leurs propres expériences uniques », estime la marque dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Ce qui interpelle le plus au premier regard, ce sont les imposants pneus Schwalbe Johnny Watts, déclinés en trois tailles selon l’envie du client. Vous aurez le choix entre des pneus de 26 pouces d’une section de 5 pouces (!) – c’est tout bonnement énorme -, des pneus de 27,5 pouces d’une section de 4 pouces, et de 29 pouces d’une section de 2,6 pouces.

Ce longtail tout-terrain a donc des aptitudes qu’aucun concurrent n’a. Il ne se destine pas uniquement à la ville, mais aussi et surtout au tout chemin, aux routes boueuses ou aux tracés gravel. Bref, au cyclotourisme et aux voyages en famille. C’est même toute la force d’un longtail : sa capacité de chargement à l’arrière est grande, que ce soit pour emporter des affaires que pour transporter un enfant.

Le support de charge atteint d’ailleurs les 210 kg sur la route, contre 180 kg sur du tout-terrain. Et pour déplacer un tel poids, Tern n’a pas fait dans la dentelle en matière de moteur. Il faut compter sur un Bosch Performance Line CX et son couple de 85 Nm, de quoi dynamiser comme il se doit un tel engin.

Une double batterie démentielle

Mais la plus impressionnante des caractéristiques est à mettre au crédit de la double batterie Bosch de 800 Wh – 1600 Wh au total. Cet accumulateur a tout récemment été révélé par Bosch, qui donne l’opportunité à des vélos électriques spécifiques – comme l’Orox Adventure – de revendiquer des autonomies démentielles : 300 km dans ce cas, atteints, on l’imagine, avec le mode Eco.

Sans surprise, les composants Bosch sont compatibles avec le Smart System. Nous avons rédigé un dossier complet sur cet écosystème poussé, bourré de datas et constitué de fonctions de sécurité bien utiles (géolocalisation, alarme, alerte en cas de mouvement de suspect), via un abonnement disponible depuis l’application Flow.

Tern a volontairement délaissé toute fourche suspendue, et ce pour une raison bien précise : aucune fourche de ce type n’est homologuée pour supporter un poids de 180 kg réparti sur un vélo. D’où les gros pneus, pour amortir au maximum les chocs et les aspérités de la route.

Au chapitre de la transmission, les utilisateurs auront le choix entre deux configurations : une transmission Shimano Deore XT à 12 vitesses, ou le moyeu Rohloff Speedhub à 14 vitesses associée à une courroie Gates en carbone. Comptez enfin sur des freins à disque hydrauliques Magura, à 4 pistons, et des disques de 203 mm. Du très solide.

Prix et disponibilité

Tern promet une large sélection d’accessoires en option afin de pimper son Orox Adventure. Dans tous les cas, il faudra patienter jusqu’au mois d’avril pour en profiter, mois durant lequel il sera officiellement disponible. Son prix ? À partir de 6799 euros. On imagine la version dotée du Rohloff Speedhub dépasser les 7500 euros.