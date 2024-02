L’autonomie des vélos électriques va devenir monstrueuse grâce à cette nouvelle batterie Bosch

Bosch dégaine une toute nouvelle batterie nommée PowerPack 800 Frame. À fixer sur le cadre du vélo (et non pas à l’intérieur du cadre, comme c’est le cas des PowerTubes), cet accumulateur présente la plus grande densité énergétique de la gamme.

Le célèbre équipementier Bosch, considéré comme le leader des moteurs et batteries pour vélos électriques, met à jour sa gamme d’accumulateurs – en parallèle, il a aussi déployé une flopée de nouveautés logicielles sur son SmartSystem. C’est en quelque sorte Bosch qui dicte les tendances et les nouveautés à venir sur le marché : comprendre ses nouveaux produits, c’est comprendre comment sont faits les VAE de demain.

Voici donc le PowerPack 800 Frame, une toute nouvelle batterie considérée comme la plus puissante de la gamme à ce jour. Là Bosch où fait fort, c’est que ce système partage les mêmes dimensions que la PowerPack 725, mais avec une capacité énergétique plus grande. Elle permettra aux vélos électriques de revendiquer des autonomies toujours plus accrues, afin de parcourir des distances plus longues, ou bien pour apporter plus de confort au quotidien.

Pour quels usages ?

Dans l’idée, cette batterie se destine aux longues sorties, mais aussi et surtout aux vélos cargos et speedbikes, indique Bosch dans son communiqué de presse envoyé à la rédaction. Il ne serait pas étonnant non plus que des constructeurs la proposent en option payante sur des vélos urbains, pour diversifier encore plus leur offre et donner plus de choix aux utilisateurs.

Bosch va également plus loin dans sa capacité à combiner les batteries entre elles, lorsqu’un vélo électrique le permet. La firme d’outre-Rhin annonce ainsi une interopérabilité entre les batteries PowerTubes (celles qui s’intègrent dans le cadre) d’un côté, et les batteries PowerPacks de l’autre (celles qui se fixent sur le cadre).

« Par exemple, la PowerPack 800 Frame peut être utilisée dans le cadre d’une combinaison DualBattery, ce qui donne une capacité de batterie maximale possible de 1 600 Wh. Cette combinaison permet une autonomie extrême allant jusqu’à 300 km », illustre Bosch dans son communiqué. Attention toutefois : la PowerPack 800 Frame revendique un poids conséquent de 3,9 kg, soit 7,8 kg pour une paire.

Le site officiel de Bosch ajoute une petite précision très intéressante : « À partir du printemps 2024, vous pourrez également combiner une PowerTube avec une PowerPack », une fois encore lorsque le vélo le permet.

Un nouveau service pour mieux tracer sa batterie

Pour terminer, Bosch déploie un nouveau service relatif au contrôle de la batterie. L’utilisateur va ainsi pouvoir effectuer une vérification complète d’une batterie achetée en ligne, « sur un portail Internet ou une autre plateforme de marché d’occasion, à l’aide du numéro de série figurant sur le site Internet Bosch », explique la marque.

Et de poursuivre : « Ils peuvent ainsi voir s’il est indiqué dans la base de données Bosch que la batterie d’occasion a déjà été ouverte ou qu’elle est même défectueuse. Cela peut aider à prévenir les risques et, par exemple, à éviter d’acheter une batterie qui aurait été ouverte de manière non conforme ». Toujours bon à prendre.