Bosch améliore grandement les vélos électriques avec cette simple mise à jour et plein de nouveautés

Plus de personnalisation des modes, nouveaux affichages et davantage de données pour les sportifs : le Bosch Smart System peaufine les trajets à vélo électrique. On vous présente toutes les nouveautés.

À chaque saison sa mise à jour Bosch ! La marque allemande améliore continuellement son Smart System à bord des vélos électriques, comme c’est le cas en ce mois de février 2024.

Le Bosch Smart System encore à la mode

Après avoir permis la personnalisation de l’affichage en 2023, Bosch introduit un nouvel « Affichage Dynamique ». Sur parcours plat, le Smart System montre le petit compteur de vitesse, la distance, et l’autonomie restante en fonction des modes d’assistance.

Aussi, « le système détecte par exemple les montées et affiche alors la puissance personnelle, la cadence de pédalage et le dénivelé parcouru. Si l’on se lance dans une descente, l’affichage de l’écran évolue et affiche la vitesse de manière particulièrement visible », peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction.

« Lorsque le VAE est à l’arrêt, le système affiche automatiquement un résumé des données intéressantes concernant la sortie en cours : vitesse maximale et moyenne, distance parcourue et dénivelé, durée de parcours et autonomie actuelle », est-il aussi écrit.

L’Affichage dynamique // Source : Bosch On peut désormais choisir ses modes // Source : Bosch Le pourcentage par niveau d’assistance // Source : Bosch

Auparavant, les modes d’assistance étaient paramétrés par le fabricant du vélo électrique, même si l’on pouvait personnaliser chacun d’eux dans l’application eBike Flow. Désormais, vous pouvez choisir n’importe quels modes, jusqu’à quatre au maximum.

Ainsi, votre VTTAE doté d’un moteur CX Performance peut être débarrassé du mode Eco si vous le souhaitez, tandis qu’un VTC pourrait préférer deux Tour et Tour+ au lieu du mode Auto. Bref, un choix à la carte qui apporte plus de liberté à l’utilisateur.

Enfin, une fonctionnalité accessoire pour les speedbikes permet de limiter le vélo électrique à 25 km/h (contre 45 km/h) à la demande. Cela est possible grâce à un mode d’assistance spécifique « Limit », qui n’est toutefois pas personnalisable par l’utilisateur, et qui n’autorise pas à emprunter les pistes cyclables.

Un écran Kiox qui a du cœur

Pour les sportifs, que ce soit sur route ou en VTTAE, le rythme cardiaque est une donnée importante pour maîtriser son effort. Bosch l’intègre désormais dans l’application eBike Flow et sur l’écran, en associant sa montre ou bracelet connecté. Cela ne concerne que les écrans Kiox 300 et 500 (3 et 5 pouces).

Bosch propose aussi un nouveau mode « Profil de dénivelé », avec lequel « utilisateurs de VAE sont toujours informés de la progression de leur excursion ». Il permet de vous informer « si la montée la plus dure de l’excursion a déjà été franchie ou si celle-ci se pointe à l’horizon ». Les écrans Kiox se chargent une nouvelle fois d’afficher le profil du dénivelé en cours ainsi que votre position actuelle.

Le rythme cardiaque désormais compatible // Source : BoschEnfin, ces mêmes utilisateurs – ou les plus geeks – aimeront également l’affichage de la « Part de puissance ». On connaît désormais la moyenne entre l’humain et le moteur, ainsi que le pourcentage de chaque mode sur l’écran Kiox (auparavant uniquement dans l’application).