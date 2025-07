Ce laptop Asus sous Snapdragon X est soldé dans un pack à moins de 500 € chez Boulanger

Un grand écran 16 pouces en 16:10, une puce Snapdragon X, 16 Go de RAM LPDDR5X et SSD PCIe 4.0 : ce Vivobook taillé pour Windows 11 s’affiche en promo aujourd’hui. Avec une double promotion, il s’affiche à 499,99 euros au lieu de 799,99 euros chez Boulanger.

Le marché des PC portables évolue vite. Très vite. Avec l’arrivée des puces Snapdragon X de nouvelle génération, des écrans au format plus confortable et des promesses d’autonomie toujours plus ambitieuses, une nouvelle vague de machines s’impose. Le Vivobook S1607QA-MB107W d’ASUS fait partie de ces modèles hybrides et puissants, pensés pour bosser vite, bien et sans prise de tête. Ce modèle propulsé par un Snapdragon X mise sur l’efficacité thermique, la réactivité des apps sous Windows 11 et une autonomie solide grâce à sa batterie de 50 Wh. Et pour les soldes, deux remises dont une au panier fait flancher le prix de 300 euros sur Boulanger.

Les bons points de ce Vivobook S1607QA-MB107W

Un combo CPU Snapdragon X X1 + 16 Go LPDDR5X

Un écran 16 pouces 16:10 WUXGA

USB 4.0, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E et reconnaissance faciale

Une sacoche et une souris sans-fil dans le pack

Au lieu de 799,99 euros, le pack Vivobook S1607QA-MB107W est aujourd’hui disponible en promotion à 499,99 euros sur Boulanger après une remise de 100 euros supplémentaire appliquée au panier.

Prix affiché une fois le pack dans le panier // Source : boulanger.com

Une config taillée pour les nouvelles habitudes

Le Snapdragon X intégré n’est pas là pour faire tourner des jeux AAA, mais pour assurer une expérience fluide et constante sous Windows 11, avec une consommation d’énergie ultra-optimisée. Il excelle dans le multitâche léger, le streaming, la navigation ou l’édition de documents, bref, tout ce qu’un utilisateur nomade peut lui demander.

Avec 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, la machine démarre en un clin d’œil et garde une belle réactivité même avec plusieurs fenêtres ouvertes. Elle profite aussi du nouveau Windows Copilot+, qui apporte des outils d’IA directement intégrés dans l’interface, pour accélérer la recherche, la rédaction ou la traduction à la volée.

L’autonomie fait aussi partie des bons points. La batterie de 50 Wh permet de tenir une grosse journée de travail sans courir après une prise. Et si besoin, la recharge rapide fait le job sans broncher.

Un écran et une connectique qui font le taf

Côté écran, on est sur du 16 pouces WUXGA (1920 x 1200) avec un format 16:10 plus agréable pour lire ou bosser, une dalle IPS lumineuse (300 nits) et un traitement antireflet efficace. La colorimétrie couvre 45 % du NTSC, pas du matos pro pour créatifs, mais largement suffisant pour les usages courants et la vidéo.

La connectique est dans l’air du temps : USB 4.0, HDMI 2.1, USB-A, combo jack, sans oublier le Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 pour des connexions sans accroc. Mention spéciale à la caméra infrarouge compatible Windows Hello, qui permet de se connecter d’un regard, sans mots de passe ni code à rallonge.

Le design est sobre, tout en plastique “Quiet Blue”, mais bien assemblé, et les dimensions maîtrisées rendent ce Vivobook facile à transporter, que ce soit à la fac, au taf ou en déplacement.

Afin de comparer le Asus Vivobook S1607QA-MB107W avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC Portables pour étudiants du moment.

