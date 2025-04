Les ventes de PC dans le monde augmentent fortement, mais cela pourrait ne pas durer

Le marché des ordinateurs personnels a enregistré une croissance notable au premier trimestre 2025. Cette hausse, portée par l’anticipation des tarifs douaniers et la fin prochaine du support de Windows 10, pourrait toutefois marquer un répit éphémère face aux défis à venir.

Au premier trimestre 2025, les ventes d’ordinateurs ont bondi de 9,4 %, avec 62,7 millions d’unités expédiées. Une croissance portée par les fabricants, qui ont inondé le marché américain avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers de Trump. Portables en tête (+10 %), les ventes ont aussi été boostées par la fin imminente du support de Windows 10. Mais cet élan pourrait bien s’effriter dès le prochain trimestre.

Selon Canalys-Omdia, Lenovo et HP ont particulièrement joué des coudes : +20 % et +13 % de livraisons aux États-Unis. Une course contre-la-montre pour stocker au maximum avant la hausse des prix. « Les stocks sont pleins, mais ça va se calmer », prédit Ishan Dutt, analyste chez Canalys-Omdia.

Windows 10, tarifs et usines nomades : le trio casse-tête

Si les pros ont anticipé, les particuliers et PME risquent de déchanter. Avec des PC plus chers et une méconnaissance de la fin de Windows 10, la transition s’annonce rugueuse. Un sondage révèle que 14 % des PME ignorent même l’existence de cette échéance, et 21 % ne prévoient aucune mise à niveau. « Ils vont devoir payer plus cher, au mauvais moment », résume Dutt.

Côté production, les géants délocalisent en urgence. HP prévoit de fabriquer 90 % de ses PC vendus aux États-Unis hors de Chine d’ici fin 2025. Vietnam, Thaïlande, Inde : ces pays deviennent les nouveaux hubs, malgré leurs propres tarifs. « La Chine réplique avec des taxes, mais les alternatives restent moins chères », note Ben Yeh, analyste chez Canalys-Omdia.

En tête du podium, Lenovo (15,2 millions d’unités) devance HP (12,8 millions) et Dell (9,5 millions). Surprise : Apple caracole en 4e position avec +22 % de ventes, capitalisant sur son statut premium. Asus complète le top 5, affichant une croissance de 9 %.

Reste à voir si cette dynamique survivra aux prochains mois. En effet, la plupart des fabricants ont déjà annoncé suspendre leurs ventes aux États-Unis, donc nous pourrions être face à une baisse des ventes à l’échelle mondiale au cours des mois à venir.