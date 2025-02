Nvidia explose les records : 39,3 milliards grâce à l’IA, et cela ne semble pas fini

Nvidia vient de publier ses résultats pour le dernier trimestre 2025, et autant vous le dire tout de suite : les chiffres sont impressionnants ! Avec 39,3 milliards de dollars de revenus, le géant de la tech continue de surfer sur la vague de l’intelligence artificielle.

Si vous avez déjà entendu parler de ChatGPT ou des assistants virtuels qui répondent à vos questions, sachez qu’ils ont souvent un point commun : ils ont été entraînés grâce à des GPU de Nvidia. Initialement conçue pour afficher des graphismes dans les jeux vidéo. Mais depuis quelques années, ces puces sont devenues essentielles pour faire tourner les modèles d’IA, car elles peuvent effectuer des calculs complexes à une vitesse folle, et elles servent à entraîner les LLM.

Au dernier trimestre, qui s’est terminé en janvier 2025, Nvidia a annoncé un chiffre d’affaires de 39,3 milliards de dollars, soit une croissance de 78 % par rapport à l’année précédente. La star de ces revenus ? Le segment des centres de données, qui inclut les GPU utilisés pour l’IA. Ce segment a généré 35,6 milliards de dollars à lui seul, pulvérisant les attentes des analystes qui tablaient sur 33,5 milliards. En clair, les entreprises qui développent des IA, comme Microsoft, xAI, OpenAI ou Meta, se ruent sur les produits Nvidia pour booster leurs technologies.

Mais ce n’est pas tout : Nvidia prévoit déjà 43 milliards de dollars de revenus pour le prochain trimestre, encore plus que ce que les experts attendaient.

Jensen Huang, le PDG de Nvidia, ne cache pas son enthousiasme : il parle d’une demande “incroyable” pour leur nouveau système Blackwell, une architecture de puces dernier cri qui équipe des supercalculateurs pour l’IA. En gros, Nvidia est sur un nuage, et l’IA est son moteur principal.

Le jeu vidéo, un petit joueur dans l’empire Nvidia

On pourrait penser que Nvidia, avec ses origines dans le gaming, tire encore l’essentiel de ses revenus des cartes graphiques pour les joueurs. Pas vraiment. Le segment gaming, même s’il reste important, ne représente que 2,5 milliards de dollars sur les 39,3 milliards totaux. Cela reste une belle source de revenus, avec une croissance de 22 % par rapport au trimestre précédent. Les gamers achètent toujours des cartes GeForce RTX pour jouer à leurs jeux préférés, mais chez Nvidia, c’est clairement l’IA qui fait la loi.

Un autre segment à noter : l’automobile, avec des revenus de 0,6 milliard de dollars, en baisse de 27 %. Nvidia fournit des puces pour les voitures autonomes, mais ce marché est plus volatil. Il y a aussi la visualisation professionnelle (0,5 milliard) et le segment OEM (0,1 milliard), qui inclut des partenariats divers. Bref, Nvidia a plusieurs cordes à son arc, mais l’IA est de loin la plus grosse.

DeepSeek, une menace qui ne fait pas trembler Nvidia (pour l’instant)

Malgré ce succès, tout n’est pas rose. Le mois dernier, Nvidia a perdu 593 milliards de dollars de valeur boursière en une journée, un record historique ! La raison ? L’émergence de DeepSeek, une start-up chinoise qui a développé des modèles d’IA performants avec beaucoup moins de ressources que les mastodontes occidentaux. Certains investisseurs se sont inquiétés : si on peut faire de l’IA sans autant de GPU Nvidia, est-ce que la demande pour leurs puces va s’effondrer ?

Pourtant, Nvidia reste serein. Déjà,DeepSeek a beau être innovant, il a quand même besoin des puces Nvidia pour fonctionner. Ensuite, Jensen Huang a balayé les doutes : “L’idée que les dépenses en IA vont ralentir, c’est tout le contraire de la vérité”, a-t-il déclaré.

Et les chiffres lui donnent raison : les 11 milliards générés par les produits Blackwell au dernier trimestre montrent que la demande est toujours là. Même les entreprises chinoises augmentent leurs commandes de puces Nvidia H20 pour répondre à la popularité de DeepSeek.

Pour l’instant, Nvidia garde une longueur d’avance, avec une part de marché estimée à 95 % sur les GPU en 2025, selon Morgan Stanley.

