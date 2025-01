Ce PC tout-en-un Lenovo sous i7 13e gen, livré avec clavier + souris, est soldé chez Boulanger

L’avantage d’un PC tout-en-un comme ce Lenovo IdeaCentre AIO c’est que vous n’avez pas à vous encombrer d’une tour : tout est inclus dans l’écran et son pied. La souris et le clavier filaires sont même inclus dans cette offre soldée à 799 euros.

Les PC tout-en-un les plus connus sont sans conteste les iMac d’Apple. Ces machines haut de gamme sont sans commune mesure, mais sont aussi hors de prix. Mieux vaut se tourner vers le Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9, un appareil qui fonctionne sous Windows, certes moins puissant que l’iMac, mais aussi deux fois moins cher, surtout pendant les Soldes puisque chez Boulanger vous le retrouvez à 799 euros.

Les points forts du Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9

Vous n’avez pas à vous encombrer d’une tour, tout est dans l’écran

Celui-ci est une dalle Full HD de 23,8″ anti-reflets

La puissance qu’il dégage, idéale pour en faire le PC familial

Ce n’est pas la plus généreuse des réductions, mais elle peut suffire à vous faire sauter le pas : le Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 passe de 849,99 euros à 799,99 euros chez Boulanger.

Un PC fixe qui a littéralement tout pour lui, même dans lui

Le Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 est un ordinateur tout-en-un. C’est-à-dire que tous les composants qui lui permettent de tourner sont stockés derrière l’écran. Ce qui implique deux choses : il ne prend pas beaucoup de place, puisqu’il suffit d’avoir un endroit où poser l’écran. Ensuite, c’est que sa puissance est forcément contenue. Difficile de caser une grosse configuration ou même une carte graphique sans transformer l’écran en tube cathodique.

Mais il ne faut pas oublier que les composants, même les plus puissants (sauf les cartes graphiques) tendent vers la miniaturisation. Ce qui fait que vous retrouvez tout de même un processeur Intel Core i7-13620H 4.9 GHz, 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD M.2 de 1 To avec Windows 11. Tout ça bien planqué derrière son écran Full HD 23,8″ anti-reflets, merci bonsoir.

C’est un PC qui va faire plaisir à toute la famille

Si vous êtes souvent en télétravail, avec des tâches classiques qui ne demandent pas une puissance monstre, ou s’il manque un PC dans le bureau de la maison pour que tout le monde aille y faire sa petite vie, c’est ce genre de machine qui peut combler vos attentes. Car il est suffisamment puissant pour faire à peu près tout ce que vous voulez, excepté lancer de gros jeux récents.

Sur le pied de l’écran, vous retrouvez le bouton d’alimentation, une prise casque et, bien sûr, toute la connectique physique : un port USB 3.2 Gen2, un port USB-C 3.2 Gen2, deux ports HDMI, une prise casque et un port RJ45. Car il ne faut pas oublier qu’il est livré avec un clavier et une souris, tous les deux filaires. Pour le sans-fil, vous avez du WiFi 6 (AX) et du Bluetooth 5.2, pour transformer le Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 en véritable centre multimédia.

Si vous êtes plutôt intéressé par un PC portable, vous pouvez retrouver les meilleures références du moment dans notre guide d’achat qui leur est consacré.

