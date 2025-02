Des casques vélos stylés, fabriqués en France et en carbone ? Ça existe, la preuve avec les modèles Naca que nous avons vu

Produits en France dans le Var, les casque vélos Naca sont aussi design que pratiques, avec une boucle magnétique, dans des versions visière et/ou avec feu arrière.

Source : Naca Helmets

Vous les connaissez peut-être dans l’équitation ou la moto. Pourtant, les casques du fabricant Naca, présent au au Salon du 2 Roues de Lyon, s’attaque cette fois§ci au secteur des vélos électriques : nous les avons découverts durant l’événement. La firme française fabrique en effet des casques vélo, avec un truc en plus.

Le point différenciant de Naca est une fabrication locale en France, de manière artisanale sur son site de Signes (Var). C’est là que tous les casques Naca sont produits, avec l’expertise en matériaux issue de son propriétaire UFO Groupe (casques F1, composants nautiques, fibres de carbone, composites, etc).

Un casque vélo Naca tendance

Côté vélo, le modèle Naca Durgiten est le plus populaire, arborant un style rétro, de type bol. Ce casque vélo pour la ville vient ainsi rivaliser avec les Kask, Thousand ou encore Marko. Ici, le Durgiten se distingue par une petite casquette à l’avant, et de fines aérations le long du casque. Le matériau éponyme est aussi unique pour la sécurité, un mélange de thermoplastique ABS et de polycarbonate.

La version de base Durgiten. // Source : Naca Helmets

Huit coloris mat ou brillant sont au catalogue, de quoi trouver casque à son goût, du rose poudré au bleu ciel en passant par le bronze. A l’intérieur, les mousses assurent un bon soutien du crâne, mais pas de système type MIPS pour l’absorption de chocs multidirectionnels. Il est aussi possible d’opter pour une visière magnétique en option, pour une utilisation plus VTC ou VTTAE.

La boucle magnétique est de type Fidlock, très pratique. Il ne manquerait plus qu’un petit coussinet pour le confort. Le réglage de sangle et celui de la nuque via une molette permettent d’ajuster au mieux le casque vélo, sachant que 3 tailles existent pour toutes les têtes (S, M et L).

Plusieurs configurations

Il est disponible en plusieurs versions : simple, avec visière, avec feu arrière, ou tout compris. La lumière arrière propose les fonctions fixe et clignotante (attention : la seconde est interdite sur route depuis l’arrêté de novembre 2024). Son autonomie est de 5 heures environ en continu et 12h en clignotant, rechargeable par câble USB.

Avec visière. // Source : Naca Helmets Le modèle complet. // Source : Naca Helmets Avec feu arrière. // Source : Naca Helmets

Quant à la visière, elle est sans rebords pour une parfaite visibilité, très épaisse, et sa manipulation semble aussi facile que robuste pour le quotidien. En termes de poids, le Naca Durgiten démarre à 390 grammes, et monte à 650 grammes environ sur la version complète. C’est un peu lourd.

Une version Naca Carbone ultra-légère

Au sommet de la gamme Naca, le Candy Carbone est conçu comme son nom l’indique avec de la fibre de carbone. Outre la rigidité importante, le casqué vélo est un poids plume, avec seulement 330 g sur la balance.

Le casque vélo Candy Carbone pèse seulement 330 g. // Source : Naca Helmets

Peu importe la couleur parmi les 5 au choix, toutes mettent en avant le carbone pour un style unique. Le Naca Candy Carbone dispose de la petite casquette et de la boucle Fidlock, ainsi que de la grande casquette magnétique VTT en option. Il est néanmoins incompatible avec la visière ou le feu arrière (dommage).

Ce modèle est lancé au prix de 399 euros, contre 250 euros pour le Naca Durgiten complet (219 euros en visière, 229 euros en feu, et 190 euros de base).