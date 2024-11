On a vu les manchons vélo les plus stylés pour rester au chaud cet hiver, et c’est en plus Français

La marque Suzon et Suzette a clairement attiré les foules au salon Made in France. Leur stand haut en couleur a fait la part belle à l’accessoire star de l’entreprise, des manchons vélo à la fois pour adulte et pour enfant. Bonus : tout est fabriqué en France.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Difficile de rater le stand (H68) de Suzon et Suzette au salon Made in France, organisé à Paris du 8 au 11 novembre. La foule se presse, interpellée et curieuse à l’idée de découvrir les manchons vélo exhibés sur un vélo électrique Gaya, où le style très pop des accessoires a le mérite de nous mettre des paillettes dans les yeux.

C’est en 2021 que Laëtitia Cros et Anne-Charlotte Peridon se sont lancées dans l’aventure. « Un scénario classique : on s’est posé pendant le Covid, et on a voulu changer de vie », nous raconte Laëtitia. « En fait, on se rendait au travail à vélo et on s’est dit : c’est bizarre, y a pas grand-chose qui existe niveau manchon, ou alors avec des couleurs pas très belles ».

3 ateliers basés à France

Adepte de la couture, Anne-Charlotte s’est lancée dans de premiers modèles. Banco : « Elle se faisait interpeller dans la rue pour savoir d’où ça venait ! », s’exclame notre interlocutrice. Une carte était-elle à jouer ? De toute évidence. « Mais ce qu’on voulait surtout, c’est mettre nos valeurs au cœur du projet, avec une fabrication solidaire ».

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Suzon et Suzette s’appuie ainsi sur trois ateliers de couture basés en France : « Le premier est à Villeurbanne, il est dédié à la réinsertion professionnelle ; le deuxième est à Lentilly à côté de Lyon, c’est une entreprise adaptée à des personnes en situation de handicap ; le troisième se trouve à Vichy, c’est un EBE, soit un atelier subventionné par l’état ».

Pour ses produits, l’entreprise utilise du coton enduit, « pour que ce soit totalement imperméable », précise Laëtitia Cros. « Il y a de la fausse fourrure à l’intérieur. Tous les tissus sont labellisés Oeko-Tex, qui garantit l’absence de toute substance nocive pour la peau ». Le coton provient quant à lui de Turquie. « Il n’y en a pas vraiment provenant de France, ou alors si c’est le cas, nos accessoires auraient coûté 250 euros ».

Tout est réutilisé

Suzon et Suzette met un point d’honneur à ne pas perdre une miette des matériaux utilisés. « Avec les chutes de tissus de manchon, on réutilise le matériau pour faire des couvre-selle imperméables et assortis. Et avec les chutes de couvre-selle, on en fait des attaches jupette pour l’été. Il n’y a rien qui est perdu, tout est réutilisé ». Une démarche louable.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Manchon pour enfant spécial longtail, manchons pour bébé, banane imperméable et réfléchissante, cache-oreilles, serre-pantalon : la marque a développé tout un catalogue d’accessoires divers et variés, dont les prix varient. 9,90 euros pour un autocollant réfléchissant, 54,90 euros pour des manchons vélo adulte, 24,90 pour des manchons siège bébé.

Déjà implanté dans 150 magasins en France

Le projet Suzon et Suzette n’a pas mis longtemps à décoller : « 1 mois et demi après notre lancement, on a signé avec Decathlon. Aujourd’hui, on est dans 150 magasins en France, comme le Vieux Campeur ou encore le réseau Cyclable. On commence aussi à s’implanter en Belgique et en Suisse », se projette Laëtitia Cros, qui est aujourd’hui accompagnée de deux associés et deux alternants.