Comment Yamaha veut pimper votre expérience à vélo électrique grâce à ses nouveaux écrans et fonctions logicielles

Avec son écosystème PW‑LINK, Yamaha dévoile une nouvelle génération de composants pour vélo électrique, mêlant moteurs, batteries, et services connectés. L’écosystème, attendu pour le printemps/été 2026, intègre aussi deux écrans et une mise à jour de l’application mobile.

Source : Yamaha

C’est dans le cadre de l’Eurobike 2025 que Yamaha a présenté un écosystème inédit baptisé PW‑LINK. Nouveaux moteurs et nouvelles batteries pour vélos électriques sont au rendez-vous, comme nous vous le présentons dans cet article. La marque japonaise lève aussi le voile sur deux nouveaux écrans, découvre-t-on dans un communiqué de presse.

Écran latéral et intégré

Le premier, un écran latéral compact, vient se fixer sur le guidon du vélo électrique. Il est censé être facile à utiliser, promet Yamaha, grâce à deux boutons placés à portée de pouce et d’index. Il offre à l’utilisateur le choix entre deux interfaces visuelles, toutes deux affichées sur un écran TFT couleur traité anti-rayures. Yamaha ne précise pas quelles informations sont présentes sur l’écran.

Source : Yamaha

Le second écran opte pour une intégration plus discrète : il est logé directement dans le cadre du vélo avec un format de 1,9 pouce en couleur et des boutons de commande.

Source : Yamaha

Avec le lancement public de PW‑LINK prévu pour le printemps ou l’été 2026, Yamaha accompagnera cette arrivée par une refonte complète de son application mobile. Chaque composant du système – moteur, batterie, écran – pourra désormais communiquer via Bluetooth, au sein d’une interface qui permettra des réglages précis.

Surveillance de la charge des batteries

Cette nouvelle application offrira aux cyclistes une visualisation claire et interactive de leur niveau d’assistance, avec des graphiques dynamiques pour affiner les réglages à la volée. Le statut de charge des batteries pourra être surveillé en temps réel, avec des notifications automatiques dès qu’un cycle de recharge est terminé.