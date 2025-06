Comment cette simple prise veut tripler la durée de vie de votre batterie de vélo électrique

Une jeune start-up néerlandaise répondant au nom d’E-Pal souhaite tripler la durée de vie de la batterie de votre vélo électrique. Comment ? Grâce à une prise intelligente capable d’optimiser la recharge de l’accumulateur.

Une petite prise pour allonger la durée de vie de votre batterie de vélo électrique ? C’est la promesse d’E-Pal, une start-up néerlandaise qui lance la Smartplug, une prise intelligente destinée à optimiser la recharge des batteries de VAE, nous apprend Tweewieler.

Selon E-Pal, une mauvaise gestion de la recharge est l’une des principales causes de dégradation prématurée des batteries. En clair, trop de cyclistes continueraient de charger leur batterie systématiquement à 100 %, ou au contraire, l’utilisent trop souvent en dessous de 40 %. Un comportement qui, à terme, réduit fortement la durée de vie de l’accumulateur – bien que le seuil « critique » généralement cité est plutôt 20 %, et non 40 %.

Une recharge plus fine

Ce constat est partagé par les spécialistes du secteur. Doctibike, acteur français du reconditionnement de batteries pour VAE, indique qu’une batterie voit ses performances chuter en moyenne entre trois et cinq ans, selon les conditions d’entretien.

C’est là que veut intervenir la Smartplug, en cherchant à tripler la durée de vie d’un accumulateur de vélo électrique. Concrètement, il s’agit d’un adaptateur que l’on branche entre le chargeur d’origine du vélo et la prise électrique.

Ensuite, une application mobile permet de contrôler finement la recharge. L’appareil analyse les cycles d’utilisation du vélo et ajuste automatiquement le seuil de charge optimal. Objectif : éviter les extrêmes et maintenir la batterie dans une plage de charge idéale, entre 20 % et 80 % plus précisément.

Un prix très correct

Rappelons qu’une charge en dessous de 20 % stresse davantage les cellules, tout comme une recharge systématique à 100 %, qui accélère leur vieillissement. Une recharge partielle et régulière reste la meilleure stratégie pour conserver l’autonomie et les capacités de la batterie sur le long terme. Sauf, évidemment, lorsque vous prévoyez une très longue sortie : dans ce cas, une charge à 100 % peut être tout à fait légitime.

La prise E-Pal permet également de programmer la charge et de prévenir les risques de surchauffe ou de surcharge. Une fonctionnalité qui pourrait séduire les cyclistes urbains, qui laissent souvent leur vélo branché toute une journée par exemple.

Le produit sera commercialisé prochainement au prix de lancement de 59 euros.