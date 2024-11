Batterie de vélo électrique : les bonnes pratiques à avoir pour limiter le risque d’incendie

Les faits-divers d’incendies provoqués par des batteries font régulièrement la Une des médias. Voici les bonnes pratiques à adopter pour limiter les risques.

Forts d’une popularité croissante, les vélos électriques se multiplient, en milieu urbain, comme dans les périphéries des grandes villes. À l’image de certains faits-divers qui font l’exergue des journaux, les batteries lithium-ion dont sont dotés les VAE sont parfois incriminées dans le déclenchement d’incendies. Pourquoi cette technologie est-elle pointée du doigt ? Quels sont les risques inhérents à ce type de batterie et comment limiter le danger ? Voici les bonnes pratiques à avoir pour limiter le risque d’incendie avec un vélo à assistance électrique.

Comprendre les risques liés aux batteries des vélos électriques

Les spécificités des batteries lithium-ion

Commercialisées à partir du début des années 1990, les batteries lithium-ion succèdent aux batteries au plomb. Dotées de caractéristiques plus intéressantes pour l’utilisateur et plus économiques à fabriquer, ces nouvelles batteries s’avèrent notamment plus légères et capables de stocker une plus grande quantité d’énergie. Néanmoins, les batteries lithium-ion sont sujettes à certains défauts, comme la sensibilité à la chaleur ou, par leur conception, le risque d’un court-circuit.

Les causes fréquentes d’incendie avec les batteries lithium-ion

Puisque plus sensibles aux phénomènes externes que les batteries au plomb, les batteries lithium-ion peuvent présenter certains problèmes. Voici la liste non exhaustive des causes les plus fréquentes d’explosion d’une batterie de VAE :

Utilisation d’un chargeur non compatible : un chargeur tiers peut délivrer un courant ou une tension inadaptée ; ceci peut entraîner une surcharge ou un court-circuit ;

Dommages physiques : une chute ou une perforation de la batterie peuvent endommager les cellules internes et provoquer un court-circuit ;

Exposition à des températures extrêmes : la chaleur excessive, comme le soleil direct ou la présence d’une source de chaleur trop importante, peut dégrader les composants de la batterie.

Vieillissement de la batterie : avec le temps, les performances de la batterie s’amenuisent et elle devient plus vulnérable aux problèmes de surchauffe.

Les bonnes pratiques à suivre au quotidien

Charger sa batterie en toute sécurité

Bien que l’on puisse espérer y gagner quelques euros, acheter une batterie à moindres frais, mais dite « compatible », n’est jamais une bonne idée. En cas de remplacement de batterie, on recommande de suivre les préconisations du constructeur. Il en va de même pour le chargeur, cas de figure pour lequel on utilisera toujours le chargeur d’origine vendu pour fonctionner avec la batterie.

Un VAE en charge — Image d’illustration // Source : © M. Lauraux pour Frandroid

Bien qu’il soit difficile de prévenir le déclenchement d’un incendie, on peut toutefois optimiser l’espace de chargement : de préférence doté d’une surface non inflammable et à l’écart de toute source de chaleur. Dans le même registre, évitez de recharger une batterie de VAE durant la nuit ou en cas d’absence prolongée.

Entretien et stockage d’une batterie

Il est d’usage de vérifier régulièrement l’état extérieur de la batterie. On recherche notamment les traces de chocs, voire les perforations qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la batterie… ou augmenter le risque de surchauffe interne. Pour rappel, une batterie gondolée visuellement depuis l’extérieur nécessite une attention immédiate et ne doit plus être utilisée.

En cas de doute sur l’état de votre batterie, pensez à vous rapprocher d’un professionnel pour un avis éclairé.

Dans l’idéal, stockez votre batterie de VAE dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons directs du soleil.

Pourquoi une batterie peut-elle prendre feu

Fonctionnement d’une batterie lithium-ion

Les batteries qui équipent la majorité des VAE utilisent le mouvement des ions lithium entre deux électrodes pour stocker et libérer l’énergie. La batterie est composée de :

Une cathode ;

Une anode : souvent faite en graphite (qui est un dérivé du carbone) ;

Un électrolyte : en tant que milieu liquide ou solide, il assure le mouvement des ions lithium ;

Un séparateur : une membrane poreuse qui empêche le contact direct entre la cathode et l’anode tout en laissant passer les ions.

Pendant la charge, les ions se déplacent de la cathode vers l’anode à travers l’électrolyte. Cette circulation concourt à stocker l’énergie.

Durant la décharge (lors de l’utilisation du VAE), le processus s’inverse. Les ions lithiums se déplacent de l’anode vers la cathode, ce qui a pour effet de fournir l’électricité nécessaire au moteur.

Le phénomène d’emballement thermique

Le phénomène d’emballement thermique explique la raison pour laquelle une batterie lithium-ion peut provoquer un incendie. Une réaction en chaîne déclenchée par une surchauffe interne est à l’origine des explosions de ces batteries.

Lorsqu’une surchauffe survient à l’intérieur de la batterie, la chaleur dégrade les composants chimiques, ce qui a pour effet de libérer encore plus de chaleur et de gaz. La température augmente et devient si élevée que les gaz s’enflamment ou explosent, engendrant un départ d’incendie et une propagation rapide des flammes.

On peut illustrer ce concept à la manière d’un château de cartes : celui-ci est stable tant qu’il n’y a aucune perturbation. Si une carte bouge trop, l’édifice entier s’effondre. C’est la raison pour laquelle il est important de vérifier régulièrement l’état d’une batterie lithium-ion.

L’importance de se fournir chez des équipementiers réputés

Pour minimiser le risque de mésaventure, nous vous conseillons fortement de vous tourner vers des vélos électriques dont la batterie est sourcée chez des fournisseurs fiables. Exemples : Bosch, Shimano, Panasonic, Yamaha, pour ne citer qu’eux. Certains constructeurs conçoivent aussi leur propre batterie en collaboration avec des spécialistes.

Ce que nous déconseillons, c’est d’acheter un vélo électrique doté de caractéristiques inconnues, sans qu’aucune mention de marque ou de modèle n’apparaisse sur la batterie et le moteur. Ce type de modèle peut parfois outrepasser les normes européennes, au risque, justement, d’accroître le risque d’incendie.

