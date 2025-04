Xbox a généré un jeu IA et le résultat est catastrophique

Pour célébrer ses 50 ans, Microsoft a fait le point sur ses progrès en matière d’IA. Dans le jeu vidéo, la firme a fait la démonstration d’un jeu entièrement généré par IA. Le résultat est cauchemardesque.

Générer du texte, générer des images, générer des vidéos… et pourquoi pas générer un jeu vidéo carrément interactif ? C’est la démonstration que propose Microsoft avec son « Copilot Gaming Experience ». Dans ce jeu, « chaque image est créée à la volée par un modèle ».

Pour essayer le jeu, c’est par ici.

Quake en version cauchemardesque

Au-delà de la question éthique de l’idée elle-même, le résultat est loin d’être convaincant. Microsoft a recréé le jeu mythique Quake avec son IA générative qui va créer chaque image les unes après les autres.

Il n’y a rien qui va. Tout d’abord le jeu est excessivement lent et la démo très limitée, sans doute pour économiser les ressources serveurs que la génération du jeu doit pomper.

Par ailleurs, le jeu n’est pas vraiment capable de se souvenir de votre niveau de vie ou d’animer correctement des combats. Les sensations sont au niveau zéro.

Surtout graphiquement, on a l’impression d’être dans un rêve fiévreux tant il peut y avoir des hallucinations à chaque instant.

Bref, c’est nul artistiquement, nul visuellement et le niveau de fun est à zéro.

La mauvaise approche

Microsoft a fait un choix très étrange avec ce projet. La firme a décidé de générer entièrement un jeu plutôt que d’intégrer de l’IA générative à des éléments de jeux. Le résultat est la suite logique de ce choix.

L’IA générative a déjà commencé à être utilisé dans certains jeux vidéo. Technologiquement parlant, le choix de Nvidia est, par exemple, bien plus convaincant pour un usage vidéoludique. Ce dernier a présenté Ace qui permet de créer un PNJ animé par des moteurs comme ChatGPT. C’était beaucoup plus impressionnant et malin.

L’utilisation de l’IA dans un jeu vidéo peut se faire à trois stades. Lors de la conception du jeu, pour générer un visuel 3D par exemple, lors de l’exécution du jeu pour animer un personnage comme dans le cas de Nvidia, ou carrément pour générer le jeu lui-même.

L’approche de Microsoft semble pour le moment prématurée. Peut-être que dans quelques années, le géant montrera qu’il est capable de générer des jeux entiers. La question essentielle reste en suspens : pour quoi faire ?