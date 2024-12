Ce jeu annoncé aux Games Awards est-il généré par IA ?

Le jeu Catly a été dévoilé aux Game Awards, promettant un MMO en monde ouvert rempli de chats à rencontrer et à personnaliser. Pourtant, le projet reste nappé de mystère alors que des soupçons d’IA entourent sa communication.

C’est l’une des annonces les plus surprenantes de la cérémonie des Game Awards qui s’est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi. Le jeu Catly permettra aux joueurs d’entrer « dans un rêve enchanteur ou humains et chats tissent le plus indéfectible des liens » au sein d’un MMO en monde ouvert.

La bande-annonce ne comporte aucune image de gameplay, mais promet un rendu « hyper réaliste » et semble mettre l’accent sur la technologie derrière le jeu.. et ses chats.

Pourtant, bon nombre d’observateurs semblent reconnaitre les marques d’un contenu généré par IA alors qu’un voile de mystère plane sur le studio derrière Catly, SuperAuthenti.

Catly, un jeu nappé de mystère

À première vue, la bande-annonce de Catly montre des similarités avec des contenus générés par IA : qu’il s’agisse de la fourrure des chats, de la colorimétrie, de leur manière de se mouvoir, de la physique et même de l’esthétique globale, nos yeux pourraient s’y méprendre.

Le média Digital Trends a posé directement la question au studio, afin de savoir si une quelconque IA est utilisé dans le jeu ou dans la production de son trailer. Un porte-parole de SuperAuthenti a déclaré que « l’équipe n’entrerait pas dans les détails avant 2025 » en refusant même « d’indiquer sur quel moteur de jeu Catly est construit pour l’instant« .

Rien de probant donc, surtout que l’IA générative vidéo n’en est qu’à ses débuts alors que Sora de OpenAI montre déjà des résultats très inégaux. La bande-annonce de Catly montre une certaine consistance dans les modèles et les animations, la limitation principale d’une IA générative vidéo pour le moment. Si le montage très haché pourrait permettre de cacher l’utilisation d’une telle technologie, on laisse ici au studio le bénéfice du doute.

Catly a aussi été annoncé sur Nintendo Switch, mais aussi sur Apple Watch pour ce qui s’apparente à une application de type tamagotchi qui serait disponible en même temps que le jeu principal.

Un studio inconnu et très discret

Il s’agit du premier jeu d’un tout nouveau studio basé à Hong Kong, SuperAuthenti. Son créateur, Kevin Yeung, vient du monde de la finance et du design, mais semble avoir tissé de sérieux liens avec l’industrie du jeu vidéo et du web3 (cryptomonnaie et NFTs). Son ancien studio, TenthPlanet, se focalisaient d’ailleurs sur des jeux mobile se reposant sur la blockchain.

Dévoiler un jeu au Game Awards demande d’investir plusieurs centaines de milliers de dollars selon la durée de la bande-annonce. De plus, le jeu a fait l’objet d’une véritable campagne auprès des influenceurs et streamers avec des relais de la part de personnalités comme Pokimane et Ninja. L’origine de tels fonds est inconnue, SuperAuthenti étant pour le moment son propre éditeur.

Kevin Yeung avec Shuhei Yoshida, anciennement chez PlayStation // Source : LinkedIn / Digital Trends

Sur la page LinkedIn de Kevin Yeung, on peut voir le fondateur du studio montrer ce qui ressemble à une séquence de gameplay du jeu à Shuhei Yoshida, ancien président des PlayStation Studios, il y a de cela 8 mois.

Mais depuis cette nuit, la page LinkedIn a tout simplement été supprimée, affichant une erreur 404. Cette soudaine attention mondiale aurait sans doute poussé Yeung à disparaitre des réseaux, suscitant encore plus de mystère sur le personnage.

Beaucoup d’inconnu donc pour un projet qui devrait se concrétiser en 2025. Si le jeu existe vraiment, SuperAuthenti aura tout le temps d’ici là de rassurer les joueurs.