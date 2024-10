Un quart du code généré par l’IA : Google montre l’exemple pour accroître « la productivité et l’efficacité »

À l’occasion de la présentation de résultats financiers en forte hausse, le PDG de Google a révélé que 25 % du code de l’entreprise était maintenant généré par l’IA, auquel il attribue une part de ce succès.

Qu’on le veuille ou non, l’intelligence artificielle est en train de prendre une place certaine dans l’industrie technologique. Certains géants comme Google ont d’ailleurs bâti toute une stratégie reposant sur celle-ci. Une stratégie qui s’avère payante.

Une stratégie tout IA

À l’occasion d’une conférence téléphonique, Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, la maison mère de Google, est revenu sur les résultats du troisième trimestre de l’entreprise et ses orientations stratégiques.

Sundar Pichai est revenu entre autres sur les réorganisations entre les équipes DeepMind et Gemini ainsi que les avancées de « Circle to Search », mais c’est une autre déclaration qui a retenu notre attention. Le PDG de Google a en effet révélé utiliser massivement l’IA en interne pour accroître « la productivité et l’efficacité » de l’entreprise, au point qu’aujourd’hui « plus d’un quart de tout le nouveau code de Google est généré par l’IA ».

Pour Sundar Pichai, il s’agit d’une avancée significative : ce code, examiné par des ingénieurs humains, leur permet de gagner en rapidité et de travailler sur de plus grandes tâches.

Les profits au détriment de l’environnement

Si cette stratégie questionne d’un point de vue humain, elle semble payer financièrement pour Alphabet. Selon Reuters, au troisième trimestre de l’année 2024, le groupe a annoncé avoir augmenté son chiffre d’affaires de 15 % par rapport à l’année dernière, le ramenant à 88,3 milliards de dollars.

Des chiffres qui contrastent avec le bilan carbone de Google qui a bondi de 13 % l’année dernière en raison des investissements dans l’IA et qui ont invité Google à se tourner vers le nucléaire pour assurer sa demande en énergie.

Des chiffres qui ne semblent pas arrêter Sundar Pichai qui a confirmé dans sa présentation que Google se préparait à améliorer les services IA déjà présents et à en présenter de nouveaux comme le « Projet Astra » qui devrait sortir dès 2025.