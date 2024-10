Pourquoi Google passe au nucléaire pour alimenter son IA

Après Microsoft, c’est au tour de Google de céder à l’appel à du nucléaire pour répondre à ses besoins énergétiques. La firme de Mountain View vient d’annoncer un partenariat avec Kairos Power pour alimenter ses centres de données.

L’accélération du développement de l’IA semble dépasser les industriels. Entre les avancées technologiques et les besoins énergétiques croissants, les ressources peuvent manquer. Pour répondre à ses exigences, Google fait le choix de passer au nucléaire.

Le nucléaire au service de l’IA

C’est dans un communiqué que Kairos Power a indiqué ce partenariat avec le géant de la tech. Si Microsoft fait le choix de relancer une centrale nucléaire comme nous le rapporte Le Monde, la stratégie de Google est tout autre. Le géant vient de signer un accord pour acheter l’électricité provenant de petits réacteurs nucléaires en cours de développement, dont le premier serait lancé en 2030.

Ces réacteurs, nommés SMR pour « small modular reactors », peuvent faire jusqu’à un dixième voir un quart des centrales classiques, indique The Verge.

Un enjeu environnemental

Si ces réacteurs sont plus petits, ils n’en restent pas moins polluants. La question du stockage des déchets radioactifs demeure à titre d’exemple sans réponse. Dans son communiqué, Jeff Olson, vice-président du développement commercial et des finances de Kairos Power déclare simplement qu’« avoir un accord pour des déploiements multiples est important pour accélérer la commercialisation de l’énergie nucléaire avancée en démontrant la viabilité technique et commerciale ».

De son côté, Google, conscient du bilan carbone que génère l’IA maintient ses objectifs et vise à fonctionner 24 heures sur 24 avec une énergie sans carbone d’ici à 2030. Elle vise également à réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à 2019. Depuis 2019, les émissions de gaz à effet de serres de l’entreprise ont augmenté de près de 48% selon son dernier rapport environnemental.