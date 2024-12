Voici pourquoi le nouvel écran de chargement de Call of Duty a sûrement été généré par une IA

Référence au chiffre du dernier volet de la saga ou simple erreur liée à l’utilisation d’une IA ? La main à six doigts du Père Noël zombifié de Call of Duty : Black Ops 6 laisse les joueurs perplexes, mais pourrait amorcer une norme à venir dans l’industrie du jeu vidéo.

N’y a-t-il pas quelque chose qui vous choque chez ce Père Noël ? Outre son son grand nombre de caries, bien entendu // Source : Activision

Si vous jouez au nouveau Call of Duty, vous aurez sans doute remarqué le nouvel écran de chargement du jeu. Celui-ci met en scène un Père Noël mort-vivant, déguisé pour les fêtes de fin d’année, et bien décidé à donner quelques gifles aux fans de la série. Cependant, si vous regardez l’image de plus près, vous remarquerez un petit détail qui rend ce personnage encore plus monstrueux : sur sa main tendue, ce ne sont pas cinq, mais six doigts qui tentent d’attraper l’observateur.

Sur le papier, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un zombie : le genre horrifique s’est souvent ingénié à enlever ou ajouter des membres à ses monstres, créant ainsi un décalage avec la réalité pour gêner le spectateur et générer un sentiment d’effroi. Les artistes d’Activision ont sans doute utilisé ce code pour imaginer ce Père Noël horrifique, renvoyant par la même occasion au chiffre six de Call of Duty : Black Ops 6.

Mais nous sommes en 2024, et l’intelligence artificielle est désormais capable de créer des images pour le moins impressionnantes, à condition de ne pas y regarder de trop près. En effet, des programmes comme Midjourney ou DALL-E peuvent générer des erreurs qu’un humain ne raterait normalement pas, comme un pied qui n’est pas à sa place ou… une main avec un doigt en trop.

De véritables indices ou un biais de confirmation ?

Alors, a-t-on fait appel à une IA ici ? Rien ne permet de l’affirmer. Cependant, outre ce sixième doigt, d’autres éléments peuvent le laisser supposer. La barbe du zombie, ses dents, sa ceinture, le trottoir, les flocons de neige… En y regardant de plus près, on remarque quelques défauts qu’une œuvre créée par un artiste ne posséderait pas. Mais voilà, à force de chercher la petite bête, on finit par la trouver.

Doigt en trop, boucle de ceinture de travers, fusion suspecte entre une boule de neige et la barbe, mise au point anormale sur les flocons de neige… Y a-t-il une IA derrière la création de cette image ? // Source : Activision

Sur Reddit, les joueurs ont du mal à se mettre d’accord sur le sujet. Si certains y voient bel et bien un clin d’œil au chiffre six, expliquant même qu’il pourrait s’agir d’un bout de peau arraché au cinquième doigt, d’autres y voient clairement la signature d’une intelligence artificielle. Ce débat se retrouve également sur X autour d’une autre image, qui se concentre cette fois sur le gant du zombie. Si nous ne pouvons donner raison à aucun des deux camps, le second n’est sans doute pas loin de la réalité, car l’industrie du jeu vidéo a bel et bien recours à l’intelligence artificielle.

No way these morons at Activision just dropped another too-many-fingers AI slop Call of Duty graphic LMAO pic.twitter.com/81rVgu3n6a — Anthony (@notblametruth) December 7, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

En effet, les studios de développement n’ont pas tardé à utiliser les performances de ChatGPT et consorts pour générer des bribes de texte, voire créer des maquettes pendant le processus créatif. Le patron de PlayStation a même récemment déclaré que ces nouveaux outils seraient de plus en plus utilisés par ses filiales. Et les choses vont aller de mal en pis, puisque de son côté, Google vient de présenter une IA capable de générer des environnements interactifs et en 3D à partir d’une simple photo.

L’utilisation inéluctable de l’intelligence artificielle

Le monde du jeu vidéo ne s’est jamais privé d’utiliser les nouvelles technologies à sa portée. Et dans un marché où les entreprises cherchent actuellement à rationaliser leurs dépenses, notamment en licenciant certaines de leurs équipes, l’intelligence artificielle est plus que bienvenue. Si cette image de Call of Duty a vraiment été générée par une IA, elle a sûrement coûté moins cher qu’un cachet ou qu’un salaire d’artiste, et surtout a été produite plus rapidement.

Et, si Activision ne l’a pas encore fait, elle ou l’un de ses concurrents le fera certainement dans les jours ou les mois à venir. Reste à savoir si la qualité des résultats finaux sera toujours au rendez-vous, et quels seront les dommages causés aux développeurs et artistes eux-mêmes.