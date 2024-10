À peine sorti, le mystérieux générateur d’images « Red Panda » fait mieux que Midjourney ou Dall-E

Les intelligences artificielles génératrices d’images peuvent compter sur un nouveau challenger. Intitulé « Red Panda », cette mystérieuse IA dont on ne connait pas les créateurs fait déjà mieux que toutes celles sorties jusqu’à présent.

Panda roux pour illustration // Source : Diana Parkhouse pour Unsplash

Si l’on entend beaucoup parler d’intelligence artificielle à travers les chatbots conversationnels, d’autres secteurs se développent très rapidement comme celui de la génération d’images. Le dernier en date intitulé « Red Panda » ferait mieux que d’autres comme Midjourney qui arrivait déjà à brouiller les frontières avec le réel.

Une IA en tête des classements

Selon le site Artificial Analysis Image Arena, « Red Panda » se hisse désormais tout en haut du classement des générateurs d’images. Pour établir ce classement, le site encourage les entreprises à soumettre leur technologie qui se retrouve ensuite jugée par les internautes.

Dans une catégorie « Arena », les internautes ont le choix entre deux images ou deux vidéos générées à l’aide de commandes textuelles. Pour ne pas se faire influencer, les internautes n’ont bien entendu pas les noms des moteurs utilisés.

À partir de ce classement, on observe que Red Panda a un taux de victoire en arène de 72 % et un score Elo (utilisé entre autres aux échecs) de 1172, devançant ainsi de 40 points FLUX 1.1 [pro] de Black Forest Labs, le modèle que l’on retrouve derrière le générateur d’images Grok, l’intelligence artificielle d’un certain Elon Musk.