Une liseuse pour l’été ? Amazon profite de la fin du Prime Day pour afficher sa liseuse couleur à son prix le plus bas

Ce n’est que l’an dernier qu’Amazon a rattrapé ses concurrents en dévoilant sa première liseuse dotée d’un écran couleur, la Kindle Colorsoft. La bonne nouvelle du jour, c’est qu’à l’occasion du Prime Day, le géant américain l’affiche à son prix le plus bas : 224,99 euros, au lieu de 299,99 euros à sa sortie.

C’est en octobre dernier qu’Amazon a levé le voile sur sa Kindle Colorsoft, sa toute première liseuse dotée d’un écran capable d’afficher des couleurs. Avant Amazon, bien d’autres fabricants s’étaient déjà lancés sur ce marché, à commencer par Kobo, pionnière parmi les marques grand public avec sa Libra Colour ou encore Onyx avec sa Boox Go Color 7. Amazon a enfin rattrapé son retard et malgré quelques bugs à sa sortie, la Kindle Colorsoft est une liseuse intéressante, qui est en plus à son prix le plus bas sur le site officiel grâce au Prime Day.

Les points essentiels de la Kindle Colorsoft

Une liseuse résistante à l’eau

Une dalle e-ink en couleur de 7 pouces

Une autonomie de 8 semaines

Généralement proposée à 299,99 euros, la Kindle Colorsoft est aujourd’hui disponible en promotion à 224,99 euros sur Amazon pour les abonnés Prime.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Kindle Colorsoft. Le tableau s’actualise automatiquement.

De la couleur, enfin

La Kindle Colorsoft est une liseuse qui a tout d’abord l’avantage d’être légère et compacte. Avec ses 219 grammes et ses dimensions de 127,6 x 176,7 x 7,8 mm, elle devrait offrir une prise en main agréable. Et ce, malgré l’absence de bord latéral, que d’autres constructeurs proposent et qui est, qu’on se le dise, assez pratique. La liseuse est par ailleurs plutôt solide puisqu’elle est certifiée IPX8 : elle est donc résistante à l’eau et peut être utilisée près d’une piscine sans problème.

Cette Kindle Colorsoft est avant tout dotée d’un écran de 7 pouces en couleur, qui devrait ravir les amateurs de bandes dessinées et de romans graphiques. La dalle est équipée d’une technologie basée sur l’e-ink. Concrètement, Amazon a opté pour des LED nitride pour permettre l’affichage des couleurs tout en conservant le niveau de contraste et de luminosité des Kindle. Et si comme toutes les liseuses en couleur, la Kindle Colorsoft affiche des teintes un peu délavées, ses contrastes relevés font partie des meilleurs sur le marché.

Une bonne autonomie promise

La dalle de la Colorsoft intègre aussi une fonction antireflet et propose le réglage automatique de l’éclairage. En revanche, il n’y a pas de mode sombre, mais une fonctionnalité « Couleur de la page » qui permet de changer la couleur de la page en noir et le texte en blanc. De plus, sachez que si plusieurs utilisateurs ont eu l’an dernier la mauvaise surprise de découvrir une bande jaunâtre dans la partie inférieure de l’écran, Amazon assure que ce bug logiciel a depuis été corrigé par une mise à jour.

Côté stockage, on a droit à un espace généreux de 32 Go, de quoi enregistrer un grand nombre d’e-books. Grâce au Bluetooth, on peut même écouter des livres audio en connectant un casque ou une paire d’écouteurs. Enfin, côté endurance, la marque promet jusqu’à 8 semaines d’autonomie en mode hors connexion, même si certains utilisateurs ont constaté une autonomie inférieure. La recharge s’effectue via USB-C, avec une puissance de 9W, et dure environ 2h30. Une station de charge sans fil existe, mais elle est vendue séparément.

