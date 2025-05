Cette liseuse avec écran couleur est en promotion pour vous faire lire tout l’été

Envie de vous remettre à la lecture, mais pas forcément de vous trimballer pléthore de livres encombrant avec vous ? Bonne nouvelle, la liseuse Vivlio Light HD Color, avec son écran en couleurs, est en promotion chez Cultura : au lieu de 180 euros, elle passe à 160 euros. Parfait pour lire cet été, dans un transat au soleil !

Les liseuses ont permis de rĂ©concilier bon nombre de personnes avec la lecture. Avec leur format poche et leur espace de stockage important, elles peuvent facilement se glisser dans un sac Ă main et renfermer des centaines, voire des milliers de livres. Et pas d’inquiĂ©tude pour les yeux puisqu’il ne s’agit pas Ă proprement parler de tablette et donc, d’Ă©cran. Et mĂŞme si, comme la Vivlio Light HD Color, elles affichent en couleurs, elles abiment moins les yeux. Alors, pourquoi ne pas craquer pour cette liseuse qui profite actuellement d’une rĂ©duction de 20 euros chez Cultura ?

Pourquoi craquer pour la Vivlio Light HD Color ?

Un format pratique et ergonomique, mais surtout un Ă©cran couleur

Ouverte Ă de nombreux formats

Multi-usages : prise de notes + livres audio + jeux

Au lieu de 180 euros, la Vivlio Light HD Color est aujourd’hui disponible en promotion Ă 160 euros chez Cultura.

La couleur au service de la lecture

La Vivlio Light HD Color repousse les limites de l’expĂ©rience de lecture numĂ©rique avec un Ă©cran E Ink de 6 pouces colorĂ©. Avec sa rĂ©solution de 1072 Ă— 1448 pixels en noir et blanc et de 536 Ă— 724 pixels en couleur, cet Ă©cran permet de profiter pleinement des livres illustrĂ©s, BD, manga et magazines — mĂŞme si la petitesse de son Ă©cran n’est pas des mieux adaptĂ©s pour les bandes dessinĂ©es. Une vraie rĂ©volution pour les liseuses, mĂŞme si cette dernière n’est pas le seul modèle de ce type sur le marchĂ©. Cela reste un argument de taille.

De plus, la luminositĂ© et la tempĂ©rature de couleur de la Vivlio Light HD Color peuvent ĂŞtre ajustĂ©es, rĂ©duisant la fatigue oculaire et favorisant une lecture agrĂ©able, mĂŞme dans l’obscuritĂ©.

Compacte et légère avec ses 182 g, cette liseuse est également étanche (IPX8). De quoi lire au bord de la piscine ou dans son bain sans inquiétude.

Usages multiples

La Vivlio Light HD Color prend en charge une large gamme de formats, y compris les ebooks standards (ePub, PDF) et les ebooks enrichis (CBR, CBZ) ou encore les formats FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC, DOCX… Elle ne se cantonne pas aux livres d’ailleurs, puisqu’elle permet aussi d’Ă©couter des livres audio ou encore de jouer aux Ă©checs ou de faire des coloriages. DotĂ©e de 16 Go de stockage, elle peut embarquer jusqu’Ă 8.000 ouvrages.

Pour ce qui est de la navigation, l’interface est intuitive, entièrement en français, et enrichie de dictionnaires intĂ©grĂ©s et de polices adaptĂ©es aux lecteurs dyslexiques. On a pu expĂ©rimenter quelques lags lors de notre test, mais rien de très handicapant.

