iPhone 16 Pro : c’est au mois d’août qu’il est le plus intéressant de l’acheter

Un mois avant l’annonce de son successeur, l’iPhone 16 Pro est à un prix plancher chez Bouygues Telecom avec un forfait 5G.

C’est toujours dans les semaines qui précèdent la traditionnelle keynote de septembre d’Apple que le prix des iPhone baisse le plus. Les boutiques essaient de vider les stocks avant l’arrivée des nouveaux modèles en affichant des prix très compétitifs.

Et c’est actuellement le cas chez Bouygues Telecom, qui propose l’iPhone 16 Pro au prix d’un euro seulement, avec une mensualité de 31,29 euros par mois, lors de la souscription à un forfait de l’opérateur.

iPhone 16 Pro : rien que le meilleur d’Apple

Téléphone le plus récent et haut de gamme oblige, l’iPhone 16 Pro représente ce qu’il se fait de mieux sur le marché. Cela se voit dès l’unboxing, avec un cadre en titane et un verre dépoli du plus bel effet.

C’est la tranche latérale qui abrite l’une des nouveautés de l’iPhone 16 Pro : le bouton Camera Control. Il s’agit d’une zone tactile qui vous permet de lancer l’appareil photo en un instant, puis de naviguer dans les réglages de prise de vue et prendre des photos.

Le bloc photo composé de trois capteurs est par ailleurs très polyvalent et ne souffre d’aucune faiblesse. Qu’il fasse nuit, que le sujet soit éloigné ou en mouvement, les photos réalisées sont toujours réussies. Côté vidéo, Apple conserve son avance sur la concurrence, les séquences sont toujours très belles et parfaitement stabilisées.

Le traitement de l’image est par ailleurs opéré par le processeur A18 Pro d’Apple. Une puissante puce qui assure une fluidité absolue lors de la navigation et même lors des sessions de jeu 3D. Ce même processeur abrite le Neural Engine, véritable centre d’opérations des outils d’intelligence artificielle d’Apple.

Regroupées derrière le nom d’Apple Intelligence, ces fonctionnalités font partie des avancées majeures de l’iPhone 16 Pro. Aide à la rédaction de textes, génération d’images, retouches photo, résumé des notifications… Les téléphones Apple sont entrés dans une nouvelle ère.

L’iPhone 16 Pro est à prix bas chez Bouygues Telecom

Durant le mois d’août, Bouygues Telecom vous permet de cumuler plusieurs offres sur l’iPhone 16 Pro pour l’obtenir à prix plancher. Autant de remises accessibles dès lors que vous souscrivez simultanément à un forfait « Avantages smartphone » de l’opérateur.

Affiché à 31,99 euros par mois la première année, puis 41,99 euros la seconde année (engagement de 24 mois), il s’agit d’une offre 5G particulièrement haut de gamme. Elle donne accès à 200 Go de données en Europe et à une seconde carte SIM internet à insérer dans une tablette ou une montre connectée par exemple.

Grâce à ce forfait, le prix de l’iPhone 16 Pro chute au tarif d’achat de 1 euro seulement. Une première offre de remboursement de 80 euros permet d’économiser sur le prix de vente du téléphone, tandis qu’une facilité de paiement permet d’étaler l’acquisition du téléphone sur 24 mois.

La mensualité s’élève ainsi à 33,64 euros par mois, pour un montant total de 807,36 euros. À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro s’affiche à 1 229 euros sur le site d’Apple. L’acheter chez Bouygues Telecom avec un forfait mobile assure donc d’économiser 422 euros.