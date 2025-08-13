Ce petit forfait à 5,99 euros donne une bonne raison d’arrêter de payer trop cher

Petit mais costaud 💪

 
Forfait 20 Go en 4G, 17 Go depuis l’Europe et les DOM, appels et SMS/MMS illimités, le tout sans engagement à 5,99 euros par mois. Cdiscount Mobile ressort une formule simple et efficace, parfaite pour l’essentiel.
Voici le forfait Cdiscount à 5,99€/mois, sans engagement

Cdiscount Mobile remet en avant un classique bien placé sur le marché de l’entrée de gamme. Ce forfait inclut 20 Go d’internet en France métropolitaine, +17 Go utilisables en itinérance depuis l’UE et les DOM, ainsi que les communications illimitées. La carte SIM est facturée 1 euro seulement, et l’ensemble s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom.

Ce forfait Cdiscount en bref :

  • 20 Go en 4G en France + débit réduit au-delà
  • 17 Go depuis l’Europe et les DOM
  • Appels, SMS et MMS illimités
  • Sans engagement, carte SIM à 1 euro, sur le réseau de Bouygues Telecom

En ce moment, ce forfait est proposé à 5,99 euros par mois chez Cdiscount Mobile.

À qui s’adresse ce forfait 20 Go ?

Avec 20 Go, l’offre couvre sans difficulté un usage quotidien classique : navigation, messageries, musique en streaming, GPS et un peu de vidéo en qualité standard. Elle convient très bien comme première ligne, ligne secondaire ou pour ceux qui utilisent majoritairement le Wi-Fi à la maison.

L’absence d’engagement permet d’essayer sans contrainte, d’autant que la carte SIM est à 1 euro.

Ce volume de données se situe légèrement au-dessus de la consommation moyenne constatée en France, ce qui laisse de la marge pour des usages plus ponctuels comme un partage de connexion occasionnel ou quelques sessions de streaming de films et séries en déplacement.

Pour un prix inférieur à 6 euros, l’équilibre entre data, communications et roaming reste particulièrement intéressant.

Couverture et utilisation à l’étranger

Le forfait repose sur le réseau de Bouygues Telecom, reconnu pour une couverture étendue sur le territoire et des débits stables dans la majorité des zones urbaines et périurbaines.

En déplacement, l’enveloppe de 17 Go à utiliser depuis l’UE et les DOM suffit pour rester joignable, se repérer via le GPS, échanger des photos et utiliser ses applications courantes sans surveiller chaque méga.

Cette enveloppe internationale est parfaitement adaptée aux séjours courts ou moyens, que ce soit pour des vacances ou des déplacements professionnels.

Avant de souscrire, il reste judicieux de vérifier la réception autour de son domicile et de ses lieux de vie via la carte interactive de l’Arcep.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Damien Pons

