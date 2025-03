Voici notre essai vidéo de la nouvelle Tesla Model Y avec un avis (très) tranché

Nous avons pu essayer la nouvelle Tesla Model Y restylée pendant quelques heures et la comparer avec l’ancienne version. Voici notre avis avec cette vidéo complète.

Après notre long essai au format écrit la semaine dernière, voici notre essai de la nouvelle Tesla Model Y restylée en vidéo. Durant 30 minutes, nous analysons toutes les nouveautés de cette voiture électrique. On en profite pour la comparer avec l’ancienne version de la voiture la plus vendue au monde (toutes motorisations confondues) puisque j’ai pu rouler avec une semaine en janvier dernier.

La Tesla Model Y a subi un restylage important, notamment en raison de la concurrence accrue des constructeurs européens, américains et chinois. Ce modèle, commercialisé depuis 2020, a été révisé pour améliorer son design, ses performances et son intérieur avec cette nouvelle version 2025.

Dans la vidéo, nous commençons par comparer le design, avant d’entrer dans l’habitacle pour découvrir le nouvel intérieur, avec, le grand retour des commodos pour les clignotants. Ou n’oublie pas les places arrière, avec le nouvel écran, mais également les nouveautés des coffres ainsi que la caméra avant qui change tout pour les manœuvres. On passe ensuite à la conduite, que ce soit en ville et sur route, mais aussi l’Autopilot qui régresse ! On parle ensuite d’insonorisation, de qualité de fabrication, puis on termine par les prix et les différentes versions.

Finalement, est-ce que cette Tesla Model Y vaut le coût ? On vous donne notre avis en fin de vidéo. Découvrez notre avis sur la nouvelle Tesla Model Y dans cette vidéo YouTube.