Après des années de dégringolade, les prix des panneaux photovoltaïques amorcent un retournement inattendu. Et cette fois, ce n’est pas une simple pause conjoncturelle, mais peut-être la fin d’un cycle. Décryptage d’un changement de régime initié par la Chine, au cœur du système solaire mondial.

On s’était presque habitués à l’idée : chaque année, les panneaux solaires deviennent plus abordables. Un progrès technologique continu, des économies d’échelle démentielles, et une guerre des prix féroce entre géants chinois qui poussaient toujours plus bas les seuils de rentabilité. En 2024, le coût des modules avait chuté de plus de 40 %, atteignant des planchers jamais vus : moins de 10 centimes de dollar par watt pour certains modèles sur le marché de gros.

En France, on peut trouver des panneaux de 400 Wc pour environ 60 euros par lot. Un tarif vraiment très intéressant.

Mais cette dynamique vertueuse – du point de vue des acheteurs – cachait une réalité beaucoup plus inquiétante pour les producteurs : une surcapacité massive. En Chine, les usines ont été dimensionnées pour produire plus du double de la demande mondiale actuelle.

Résultat : des ventes à perte, des stocks qui explosent, et des acteurs majeurs comme Longi (à qui l’on doit de nombreux records) ou JA Solar contraints de sabrer leurs marges pour rester dans la course comme le relaye PV Magazine.

Pékin dit stop : l’ère du dumping touche à sa fin

Le coup de frein vient directement de Pékin. Début juillet, le ministère chinois de l’Industrie a mis fin à leur laisser-faire en exigeant la fin des ventes en-dessous des coûts de production, en appelant à la suppression des capacités obsolètes et à la consolidation du secteur.

Le message est clair : la priorité n’est plus à la conquête coûte que coûte, mais à la stabilisation des prix, voire à leur remontée. Une inflexion stratégique, dans la droite ligne de la nouvelle doctrine industrielle chinoise : produire moins, mais mieux.

Et les effets ne se sont pas fait attendre. D’après le rapport OPIS Solar Weekly du 15 juillet : le prix du polysilicium a bondi de 6,2 % en une semaine.

Une remontée encore fragile… mais symptomatique

Évidemment, personne ne prédit un retour brutal à des prix élevés comme au début des années 2010. Mais le mouvement en cours signe peut-être la fin d’un cycle de déflation permanente. Car derrière cette hausse ponctuelle, plusieurs signaux convergent.

Tout d’abord, l’État chinois s’implique directement dans la régulation des prix, avec des directives fermes.

Les premières informations montrent une hausse des anticipations sur les marchés jusqu’à mi-2026, avec des prix proches des seuils de rentabilité.

Source : Le Monde

Et surtout, les investissements massifs dans la capacité ont atteint un plafond, rendant improbable une nouvelle expansion dans les mêmes proportions.

En somme, le solaire pas cher, c’est maintenant. Il ne faut pas espérer une baisse aussi abrupte que ce qu’on a connu par le passé. Non pas par pénurie, mais parce que les règles du jeu changent. La Chine ne veut plus sacrifier ses champions sur l’autel des prix cassés.

Quels impacts pour les projets solaires en Europe et ailleurs ?

Si vous envisagez d’installer des panneaux solaires dans les mois à venir, il est fort probable que les prix ne baisseront plus. Vont-ils pour autant augmenter ? Difficile à dire.

Même chose pour les gigafactories européennes (comme Meyer Burger ou Holosolis) : une remontée des prix chinois peut rendre leur modèle plus viable, en réduisant l’écart de compétitivité. Mais tout dépendra de la capacité des Européens à se réorganiser face à une Chine qui contrôle toujours 80 % de la chaîne de valeur solaire mondiale.

Si l’on veut continuer à faire baisser les prix, il faudra désormais innover autrement : via l’intégration locale, le recyclage, l’optimisation des performances… mais plus en espérant que Pékin inonde le monde à prix coûtant.