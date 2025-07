Netflix confirme utiliser de l’IA pour réduire les coûts sur une série

La plateforme de streaming confirme avoir utilisé l’IA générative pour « créer » des effets spéciaux. Une avancée technique défendue par Ted Sarandos, co-directeur de Netflix.

C’est une nouvelle percée pour l’IA dans le monde de la fiction. Après le doublage automatique des séries par IA sur Prime Video, c’est au tour de Netflix d’explorer les possibilités de l’intelligence artificielle générative pour ses séries. Comme le révèle The Guardian, la plateforme de streaming a eu recours à cette technologie pour sa série L’Éternaute. Une utilisation à visage découvert pour la plateforme qui déclare par le biais de Ted Sarandos, l’un des patrons de la firme, qu’il s’agit là d’ « une opportunité incroyable ».

Aller plus vite pour moins cher

En utilisant l’IA générative, les équipes de Netflix ont pu réaliser des effets spéciaux « 10 fois plus rapidement que s’ils avaient été mis au point avec des outils et un rythme de travail classique ». Pour Sarandos, il n’aurait pas été possible de faire aussi bien au vu du budget alloué à la série. Plus qu’une histoire de coût, le responsable indique que « ces outils aident les créateurs à élargir les possibilités de narration à l’écran », qualifiant ces possibilités comme « extrêmement » stimulantes.

L’humain est toujours là

Pour rassurer les détracteurs, Sarandos précise toutefois que ces tâches sont toujours réalisées par « des personnes réelles qui travaillent concrètement avec de meilleurs outils ». Une déclaration qui risque de faire grincer des gents, alors que de nombreux artistes s’élèvent contre ces « outils » accusés d’avoir pillé le travail d’artistes pour apprendre à générer du contenu.

Cette orientation stratégique intervient à un moment singulier pour Netflix. La plateforme continue de voir d’enregistrer une forte croissance, avec un chiffre d’affaires atteignant 11 milliards de dollars fin juin, soit une augmentation de 16% sur un an, précise The Guardian. Une situation financière qui pourrait conforter Netflix dans ses choix technologiques, au-delà des controverses.

