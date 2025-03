Amazon lance un programme de doublage par IA pour Prime Video

Amazon ouvre la porte du doublage par intelligence artificielle pour ses œuvres de fictions. Une situation redoutée par les professionnels de la voix.

Amazon teste le doublage par intelligence artificielle sur Prime Video. // Source : Amazon

L’industrie du cinéma et du divertissement avait des raisons d’avoir peur. Si certaines entreprises comme Google ont commencé à expérimenter le doublage par IA pour les créateurs de contenus sur YouTube, Amazon lui choisit de s’attaquer à la fiction. Le géant du streaming précise ainsi vouloir « rendre sa vaste bibliothèque de streaming accessible à encore plus de clients » sur des oeuvres qui n’auraient pas « été doublés autrement ».

Briser la barrière de la langue

L’intelligence artificielle est vue pour Raf Soltanovich, vice-président de la technologie chez Prime Video et Amazon MGM Studios comme un moyen « d’améliorer l’expérience client » sur des titres qui « ne bénéficient pas de cette fonction ».

Cette première expérimentation concerne, pour le moment, 12 films et séries sous licences qui « profiteront » d’un doublage assisté par IA en anglais et en espagnol latino-américain. On y retrouve des titres comme El Cid : La Leyenda, Mi Mamá Lora et Long Lost, précise Amazon.

Un doublage hybride

Dans son communiqué, Amazon se veut rassurant en indiquant que cette expérience propose une approche hybride du doublage. Le géant du streaming indique que des « professionnels de la localisation » travailleront avec l’IA pour assurer un travail de qualité. A défaut d’avoir une voix humaine, les mots auront le mérite de sonner juste donc.

En 2024, la SAG-Aftra, le syndicat américain représentant les acteurs de la télévision et de la radio, s’était mis en grève pour prévenir et protester sur ces usages à venir et les torts qu’elles pouvaient réaliser sur le travail des comédiens. Un mouvement suivi et relayé en France avec le lancement du mouvement «Touche pas à ma VF ».

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.