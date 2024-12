Manifestation chez les comédiens de doublage : la VF menacée par l’IA ?

Les comédiens de doublage se rassemblent pour interpeller les politiques et sensibiliser le public à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le milieu de la voix. Ils appellent l’État à réguler cette technologie.

Les comédiens de doublage alertent face à l’utilisation massive de l’IA // Source : Will Francis pour Unsplash

La SAG-Aftra, le syndicat américain représentant les acteurs de la télévision et de la radio, s’était mis en grève cet été pour protéger les comédiens du secteur du jeu vidéo, alors que des tensions montent autour de l’usage de l’intelligence artificielle dans l’industrie. En France, ces mêmes sujets mobilisent des comédiens de doublage qui se retrouvent à Paris pour sensibiliser sur ces mêmes sujets et exiger des garanties pour que leur métier soit mieux protégé, rapporte BFM.

Un secteur menacé

« L’IA n’a pas de sentiment […] Ton personnage, il appuie à un moment avec des gestes, et du coup, tu vas appuyer sur les mots. Ça, l’IA ne peut pas le voir », indique Brigitte Lecordier, voix française de San Goku, au micro de BFM. Un constat partagé par d’autres de ses collègues dont Emmanuel Curtil, voix française de Jim Carrey qui alerte : « C’est tout un secteur d’activité qui risque de s’effondrer ». En France, la filière représente 15 000 emplois, indiquait Patrick Kuban, président de l’association professionnelle Les Voix, au micro de BFM en mai dernier.

Des outils de plus en plus développés

Du côté de la tech, les outils se font de plus en plus nombreux et surtout de plus en plus perfectionné. Le dernier en date, sorti des équipes de Nvidia, nommé Fugatto se propose ni plus ni moins que de créer des voix avec des intonations dédiées, et ce, dans de nombreuses langues. Pensés pour un usage professionnel, on pourrait tout à fait imaginer Fugatto remplacer le travail de comédiens faisant de la voix off au motif d’un coût économique moins important.

Si la technique effraie, elle soulève également la question des droits d’auteurs. Certains imaginent déjà un scénario dystopique où des grands studios de production utiliseraient à posteriori la voix de certains comédiens sur d’autres projets sans que ces derniers soient présents. Emmanuel Curtil explique à BFM qu’« il n’y a pas de clause prévue à cet effet dans nos contrats ». Le comédien poursuit « il faut vraiment l’ajouter pour avoir la garantie que notre voix ne sera pas réutilisée ».