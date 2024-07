Vos prochains jeux vidéo vont avoir du retard et c’est à cause de l’IA

Après avoir milité pour de meilleurs droits au cinéma et à la télé, les comédiens du secteur des jeux vidéo de la SAG-AFTRA annoncent se mettre en grève pour se protéger de l’intelligence artificielle.

GTA VI // Source : Take-Two

Dans un communiqué, la SAG-AFTRA, le syndicat américain qui défend les acteurs du monde de la télévision et de la radio, informe se remettre en grève pour protéger les comédiens évoluant dans le secteur du jeu vidéo. Les tensions se cristallisent autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le milieu.

C’est reparti pour un tour

En novembre 2023 se terminait la grève historique de l’industrie du cinéma et des séries, cependant le secteur du jeu vidéo lui n’avait pas obtenu toutes ses garanties et les discussions se sont poursuivies. Dans les entreprises directement concernées par ces discussions, on retrouve Activision, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Insomniac, Take-Two, ou encore Warner Bros.

Au cœur de ces discussions : l’intelligence artificielle. « Nous n’accepterons pas une convention collective qui permette aux entreprises d’abuser de l’IA au détriment de nos membres. Trop c’est trop », a dénoncé la présidente du SAG-AFTRA, Fran Drescher.

En conséquence, la SAG-AFTRA a annoncé se mettre en grève dès le 26 juillet 2024 pour une durée indéterminée. On apprend via Kotaku que seuls les projets lancés après septembre 2023 sont concernés par cette grève. Le prochain titre de Rockstar, GTA 6, ne devrait donc pas être affecté.

L’IA objet de discorde

Audrey Cooling, représentante des sociétés de production de jeux a indiqué être « déçus que le syndicat ait choisi de se retirer alors que nous sommes si proches d’un accord, et nous restons prêts à reprendre les négociations ». En effet, sur les 25 propositions soumises par la SAG-AFTRA, 24 ont été acceptées, dont une augmentation de salaire, mais l’objet de toutes les tensions se situe au niveau de l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Pour Duncan Crabtree-Ireland, négociateur de la SAG-AFTRA les studios ne parviennent pas à fournir « une compensation équitable et le droit au consentement éclairé pour l’utilisation de leurs visages, voix et corps par l’IA ». Aujourd’hui, les progrès de l’IA permettent de créer facilement la copie d’une voix à partir d’un échantillon suffisant. De quoi inquiéter les actrices et les acteurs sur la suite de leur métier.

Cette grève est en tout cas loin d’être une surprise. Après que les secteurs des séries et du cinéma se soient mobilisés, les comédiens du jeu vidéo ont été sollicités pour rejoindre le mouvement dès septembre 2023.