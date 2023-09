Pourquoi la sortie des prochains gros jeux vidéo pourrait être repoussée

Le mouvement de grève SAG-AFTRA lancé à Hollywood pourrait s'étendre au jeu vidéo. Attention les secousses outre-Atlantique.

Depuis le mois de juillet 2023, le syndicat américain SAG-AFTRA qui défend les acteurs du monde de la télévision et de la radio s’est engagé dans un large mouvement de grève. Il a ainsi rejoint le syndicat WGA représentant les scénaristes de Hollywood. C’est le premier mouvement de grève simultané des acteurs et des scénaristes depuis 1960.

Conséquence directe du mouvement : la production de nombreux films et séries est désormais à l’arrêt complet, et les dates de sorties de nombreuses œuvres ont été repoussées. Dorénavant, le mouvement pourrait s’étendre au jeu vidéo.

Les acteurs du jeu vidéo appelé à rejoindre le mouvement

La direction de SAG-AFTRA a demandé de façon unanime aux acteurs du monde du jeu vidéo de rejoindre le mouvement comme le rapporte CNN. Cette décision survient en amont de négociations devant reprendre plus tard durant le mois de septembre. Désormais, les membres du syndicat vont pouvoir voter la grève jusqu’au 25 septembre. Le contrat liant le syndicat et les producteurs de jeu vidéo a expiré il y a un an déjà, et les négociations n’avancent pas alors que la prolongation touche bientôt à son terme.

Comme pour les séries et les films, c’est une nouvelle fois le niveau de rémunération des acteurs ainsi que la question de l’intelligence artificielle qui sont au centre des débats. SAG-AFTRA demande une augmentation rétroactive de 11 % et de 4 % pour les années à venir afin d’absorber le poids de l’inflation.

Comme l’indique CNN, les négociations en question concernent notamment WB Games (Mortal Kombat), Activision Blizzard (Call of Duty), Insomniac Games (Spider-Man) et Epic Games (Fortnite). Un mouvement de grève important pourrait repousser la sortie de gros titres en fonction de leur avancement de production. On peut imaginer qu’il pourrait également mettre un frein aux développements de certains contenus. Par exemple, l’arrivée d’un nouveau personnage dans un jeu, demandant de fait l’enregistrement de lignes de dialogue par des acteurs.

L’IA au centre des préoccupations

L’intelligence artificielle s’est rapidement glissée dans les débats entre les acteurs et les producteurs de films, séries ou jeu vidéo. Les progrès de l’IA permettent de générer facilement la copie d’une voix dont on a un bon échantillon. Or, il n’y a pas de meilleur échantillon que les nombreuses heures d’enregistrement d’un acteur prêtant sa voix dans un studio devant un micro. Les actrices et les acteurs cherchent donc à obtenir des protections concernant leur travail pour pouvoir continuer d’exercer leur métier.

