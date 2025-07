Voici à quel point la nouvelle Tesla Model YL est plus grande que l’actuelle Model Y

Quelques jours après sa révélation, la Tesla Model YL nous donne de nouvelles informations à son sujet. La voiture électrique conçue pour la Chine officialise notamment ses dimensions, en nette hausse.

Tesla Model YL

Si Tesla connaît de grosses difficultés en ce moment, la firme ne baisse pas les bras, bien au contraire. Alors qu’Elon Musk ne semble pas être réellement inquiet de la situation, il continue d’étoffer son catalogue. C’est ainsi qu’après la Model Y restylée, le constructeur vient de lever le voile sur une autre déclinaison du SUV électrique.

Tesla Model YL // Source : Tesla Chin

Une version plus spacieuse

Cette dernière est connue sous le nom de Tesla Model YL, et elle prend tout simplement la forme d’une variante allongée. On ne sait pas encore si on la verra rouler en Europe. Et pour cause, elle est conçue avant tout pour le marché chinois, friand de ce genre d’autos plus longues que les modèles standards. Une manière pour le constructeur d’espérer relancer ses ventes dans l’Empire du Milieu, où la concurrence est particulièrement rude.

Et on ne peut pas dire que la marque américaine a fait les choses à moitié avec cette nouvelle variante. Cette dernière gagne pas moins de 17,9 centimètres par rapport à la version standard que l’on connaît déjà bien. Mais surtout, cette déclinaison permet de faire le lien avec la Model X, dont elle se rapproche très fortement. Pour mémoire, la nouvelle Model YL mesure 4,97 mètres de long, contre 4,80 mètres pour le SUV classique. De son côté, le modèle le plus grand de la gamme affiche une longueur de 5,06 mètres comme on peut le voir sur cette infographie sur X (ex-Twitter).

Ce n’est pas tout, car la Model YL affiche aussi un empattement en nette hausse, à tel point qu’il dépasse celui de la « X ». Il est de respectivement 3,04 mètres, contre 2,97 mètres pour le grand SUV. Celui de la version normale est de seulement 2,89 mètres, ce qui reste tout de même très correct. En revanche, le volume de coffre de la nouvelle variante n’a quant à elle pas encore été dévoilé. À vrai dire, le constructeur basé au Texas s’est montré assez peu loquace sur la fiche technique de cette déclinaison.

Mais comme pour la plupart des voitures allongées pour le marché chinois, la nouvelle Model YL mise surtout sur une meilleure habitabilité pour les passagers. L’espace aux jambes devrait être en nette hausse, tandis que le coffre ne devrait pas réellement changer. À noter également que la nouvelle version est bien plus haute que la version standard. Elle mesure 1,67 mètre de haut, contre 1,62 mètre pour la Model Y classique. Et surtout, elle se rapproche là encore de la Model X.

Une variante plus familiale

Si les informations restent encore relativement rares, il faut savoir que cette nouvelle déclinaison peut désormais accueillir pas moins de six personnes à son bord. Un siège supplémentaire qui pourrait également faire son arrivée en Europe un peu plus tard. Pour le moment, le SUV compact n’est proposé qu’avec cinq places sur le Vieux Continent. Cette nouvelle variante a déjà donné quelques informations au sujet de sa fiche technique, révélées par le MITT comme nous l’avions expliqué dans un précédent article.

Elle aura le droit à deux moteurs électriques, soit un à l’avant et un à l’arrière, développant une puissance de 456 chevaux au total. Pour le moment, la capacité de la batterie reste encore mystérieuse, mais elle sera fournie par LG et elle devrait faire appel à la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt). Reste désormais à savoir si l’autonomie sera en hausse ou non par rapport à la version Grande Autonomie, qui peut parcourir jusqu’à 622 kilomètres sur le cycle WLTP.

Tesla Model YL // Source : Tesla Chine

Pour le moment, les informations restent encore rares sur cette nouvelle voiture. Mais nous devrions en savoir plus au cours de l’automne 2025, date à laquelle elle sera officiellement lancée en Chine. Elle sera alors produite au sein de l’usine de Shanghai. On ne sait pas encore si on pourra en profiter en Europe. Cependant, cela n’est pas tout à fait exclu. La question se pose aussi pour la version sept places, qui avait été proposée sur la Model Y avant son restylage et qui n’est pas revenue par la suite.