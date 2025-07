1 205 km d’autonomie réelle : cette voiture électrique vendue en Europe bat le record du monde

La Lucid Air devient officiellement la voiture électrique possédant la plus grande autonomie au monde. La berline a battu un record inédit en parcourant plus de 1 200 kilomètres en une seule charge.

Lucid Air – Record du monde // Source : Lucid

Si la voiture électrique continue de se démocratiser, certains obstacles se dressent encore pour de nombreux automobilistes. Outre le prix, jugé trop élevé même s’il a tendance à chuter, on pense aussi à l’autonomie. Les conducteurs veulent qu’elle soit la plus élevée possible, même si cela n’est pas nécessaire grâce à des bornes de plus en plus nombreuses.

Un record impressionnant

Mais les constructeurs ont évidemment à cœur d’écouter leurs potentiels clients et de tout faire pour rendre leurs voitures encore plus performantes. Ils installent de plus grosses batteries, et conçoivent des technologies offrant une plus grande densité énergétique. C’est notamment le cas des batteries solides, qui devraient arriver dans les années à venir. De plus, ils rendent leurs autos toujours plus aérodynamiques, pour réduire au maximum la consommation. Un cocktail gagnant, qui permet à certains modèles de particulièrement se distinguer.

C’est par exemple le cas de la Lucid Air, qui est désormais la voiture électrique de série possédant la plus grande autonomie du marché. Une performance tout juste approuvée par le Guinness World Records, comme l’annonce la marque elle même dans un communiqué. Le constructeur a en effet réussi à faire rouler un exemplaire de sa berline dans sa version haut de gamme Grand Touring sur pas moins de 1 205 kilomètres. Sans aucune recharge, bien évidemment.

Lucid Air – Record du monde // Source : Lucid

80 €* offerts ​+ un compte, une carte, une assurance moyen de paiement gratuits Visa Origin, Visa Classic ou Visa Premier avec assurance et assistance complètes pour vous et votre famille : choisissez la carte qui s’adapte à vos besoins, gratuitement pendant 1 an avec l’offre Esprit Libre* pour toute 1ère ouverture de compte en ligne.

Une incroyable performance, qui a en plus été réalisée en Europe. Et plus particulièrement sur un trajet reliant Saint-Moritz, en Suisse et Munich, en Allemagne. La voiture est passée par tous types de trajets, que ce soit des routes secondaires, des autoroutes, mais aussi des routes de montagne, avec de forts dénivelés. Et la berline électrique a fait encore plus fort que lors du précédent record qu’elle avait déjà établi, l’ayant dépassé de 160 kilomètres. Ce dernier date de juin 2025 et la voiture avait parcouru 1 045 kilomètres.

Évidemment, la marque américaine se félicite pour cet exploit, comme l’explique Eric Bach, vice-président senior des produits et ingénieur en chef chez Lucid. « Nos produits Lucid allient une efficacité automobile de classe mondiale aux unités de propulsion les plus avancées, à une architecture ultra-haute tension et à une technologie de gestion de batterie disponibles aujourd’hui, ce qui permet à une Lucid de parcourir plus de distance avec moins d’énergie que n’importe quel autre véhicule ». Car la voiture possède une fiche technique très intéressante.

Une consommation réduite

Pour mémoire, la Lucid Air Grand Touring coiffe la gamme sous la Sapphire, et développe 831 chevaux. Ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe de 270 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en 3,2 s. Mais en réalité, ce n’est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus ici. Vous l’avez compris, c’est surtout tout ce qui touche à l’autonomie. Et là, c’est particulièrement impressionnant. La berline électrique embarque une batterie d’une capacité de 111 kWh dans cette version, qui lui permet de parcourir jusqu’à 960 kilomètres selon le cycle WLTP.

Un chiffre qui peut donc être encore plus élevé dans certains cas, comme le prouve ce record. Ce dernier a été réalisé en conditions réelles, avec tous les éventuels aléas que cela implique. Mais la saison a sans doute été choisie pour ne pas que la batterie ne subisse trop le froid, ce qui fait inévitablement chuter l’autonomie.

Lucid Air – Record du monde // Source : Lucid

Mais le secret de la Lucid Air, c’est avant tout sa consommation. Cette dernière est en effet annoncée à seulement 13,5 kWh/100 km – la voiture du record s’est manifestement contenté de 9,21 kWh/100 km. Cela s’explique notamment par son aérodynamisme léché, avec un excellent coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,197, compensant les 2 360 kg à vide.

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois qu’un constructeur se livre à une tentative de record d’autonomie. En novembre, on se rappelle que Mercedes avait réussi à parcourir pas moins de 3 717 kilomètres en 24 heures seulement. Une performance qui avait cependant été battue par la Xiaomi SU7 quelques mois plus tard. La berline électrique chinoise avait quant à elle atteint les 3 944 kilomètres lors d’une performance similaire, incluant les recharges.