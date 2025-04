Cette voiture électrique chinoise parcourt 2 000 km et bat le record mondial de consommation

Méconnue en Europe, la nouvelle Roewe D6 vient de battre le record du monde de consommation. La voiture électrique chinoise fait mieux que ses rivales, avec seulement 9,125 kWh/100 km en conditions réelles. Le tout dans des conditions particulièrement exigeantes.

Crédit : Roewe

Lorsque l’on achète une voiture électrique, plusieurs critères sont généralement pris en compte. Parmi eux, l’autonomie, le temps nécessaire pour la recharge, sans oublier bien évidemment le prix. Il faut dire que ces éléments sont très importants, et conditionnent l’expérience globale au volant.

Un tout nouveau record

On sait que l’autonomie est capitale, afin de réaliser des trajets plus sereins, sans devoir s’arrêter trop souvent. Et pour cela, la plupart des constructeurs installent de grosses batteries dans leurs autos électriques. Le souci, c’est que ce choix a aussi pour effet de faire grimper drastiquement le poids total du véhicule. Et qui dit poids élevé, dit consommation en hausse. Ce qui se répercute directement sur la distance que peut parcourir la voiture en une seule charge. Bref, c’est donc un cercle vicieux dont il faut se défaire.

Et pour cela, il est important de ne surtout pas négliger la consommation, qui est un élément clé mais souvent mis de côté. Mais pas toujours, et surtout pas chez Roewe. Si ce nom ne vous dit rien, c’est tout à fait normal, car cette marque n’est pas encore commercialisée en Europe. Née en 2007, elle fait partie du groupe SAIC et s’inspire de la firme britannique Rover, disparue en 2005. Et voilà qu’elle fait parler d’elle en ce mois d’avril, avec sa toute dernière création en date, la berline D6.

Crédit : Roewe

Si elle sera officiellement dévoilée lors du salon de Shanghai, qui ouvre ses portes jusqu’au 2 mai 2025, elle fait d’ores et déjà les gros titres. Et pour cause, cette nouvelle arrivante sur le marché vient de battre un étonnant record mondial : celui de la consommation. Une nouvelle confirmée par le Guinness World Records, qui vient de publier un communiqué officiel à ce sujet. Ainsi, la berline électrique vient d’entrer dans l’histoire, en affichant une consommation incroyablement basse de seulement 9,125 kWh/100 km.

Et il ne s’agit pas d’un chiffre d’homologation comme le WLTP européen, réalisé dans des conditions idéales, bien au contraire. Car la voiture a été soumise à un véritable parcours du combattant. Le parcours a démarré de Lhasa, au Tibet, pour rejoindre Xining, en Chine. Soit une petite promenade de 1 959,9 kilomètres en seulement cinq jours. Le tout à une altitude moyenne de 4 000 mètres, en passant par le col de Tanggula, qui culmine à 5 321 mètres.

Une performance de haut vol

Et bien sûr, vous vous doutez bien que le climat n’est pas des plus cléments dans ces zones. Ainsi, la voiture a dû traverser quelques tempêtes et autres blizzards, tandis que les températures sont parfois descendues jusqu’à -12°C. Un trajet qui n’avait rien d’une balade de santé, mais que la berline a réalisé sans encombre. Et cela malgré un Cx (coefficient de traînée) relativement moyen, affiché à 0,27 selon le site Car News China. À comparer aux 0,197 de la Lucid Air.

Crédit : Roewe

Cette dernière reste donc la voiture de série la plus aérodynamique du marché, mais sa consommation est nettement plus élevée. Elle est annoncée à environ 12 kWh/100 km. Pour le moment, les informations techniques sur la nouvelle berline chinoise restent encore rares. On sait cependant qu’elle se décline en deux versions, avec une autonomie de 450 et 520 kilomètres, issue de sa batterie de 42,8 et 53,9 kWh. La puissance est comprise entre 127 et 141 chevaux et la voiture est seulement disponible en traction.

La nouvelle D6 mesure 4,72 mètres de long, 1,83 mètre de large et 1,50 mètre de haut, tandis que son empattement est annoncé à 2,75 mètres. À bord, nous retrouvons un grand écran tactile de 12,8 pouces, associé à un petit combiné d’instrumentation numérique. Le conducteur profite également d’un chargeur pour smartphone à induction de 50 W. En revanche, pas un mot pour le moment sur le volume de coffre. Le prix reste également mystérieux à l’heure actuelle.