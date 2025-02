Envie d’un vidéoprojecteur FHD pas cher ? L’une de ses 2 références à moins de 350 € devrait vous plaire

Pour faire des soirées cinéma à la maison, les vidéoprojecteurs sont parfaits pour reproduire cette ambiance. Si vous en cherchez un pas trop cher, le Xgimi Elfin Flip et le Philips NeoPix 750 Smart se vendent aux alentours de 350 euros, mais lequel est fait pour vous ? Nous allons tenter d’y répondre dans ce comparatif.

Les téléviseurs ont beau être de plus en plus grands, pour reproduire une expérience cinéma chez soi, rien de mieux que d’utiliser un vidéoprojecteur. Ces appareils sont un vrai confort et ont bien des avantages : ils peuvent projeter une très grande surface d’affichage, tout en ayant un format compact pour les déplacer plus facilement.

Ultra-courte focale, définition 4K, tous ces éléments viennent vite gonfler le prix… Heureusement, certains modèles offrent un bon rapport qualité-prix afin de convenir aux petites bourses. C’est le cas du Elfin Flip de Xgimi ou encore le NeoPixe 750 Smart de Philips, qui affichent une grande diagonale avec une définition suffisante pour les soirées cinéma à la maison, le tout pour moins de 400 euros. Actuellement en promotion, ils sont une bonne affaire à ce prix-là. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Les deux vidéoprojecteurs en promotions

Un design plus original chez Xgimi

Commençons par le Elfin Flip de Xgimi, dont le design n’a rien de classique. Il se présente sous une forme des plus étonnantes avec son système de base servant de balancelle. Lorsqu’il est fermé, il se fond parfaitement dans votre intérieur et peut trôner sur une étagère sans problème. D’ailleurs, il est très facile à transporter grâce à son support et ses petites dimensions de 24 cm x 22 cm x 6 cm et un poids de seulement 1,18 kg. Quant à son esthétique, ses finitions sont impeccables. On apprécie son coloris beige d’un bel effet.

L’effet est moins « waouh » sur le Philips NeoPix 750 Smart qui choisit un aspect plus standard avec une forme rectangulaire. Il possède des dimensions ‎plus imposantes (31,9 × 30,5 × 31,9 cm) mais cela ne l’empêche pas de se fondre dans le décor, et de le déplacer d’une pièce à l’autre, même avec près de 4 kg sur la balance.

Une bonne qualité d’image, mais un avantage sur le NeoPix 750 Smart

Que ce soit le modèle proposé par Xgimi ou celui de Philips, vous aurez droit à des images en Full HD (1 920×1 080 pixels). L’Elfin Flip est capable d’afficher une image entre 80 et 150 pouces. Un grand format, comme au cinéma, mais il faudra tout de même s’assurer d’avoir un recul suffisant pour en profiter. Le NeoPix 750 Smart ce limite à 120 pouces, bien que cela reste une très grande surface.

Concernant la luminosité, elle n’est pas très élevée sur le vidéoprojecteur de Xgimi : ses 400 lumens ISO l’empêche d’être utiliser en plein jour. Le NeoPix 750 Smart fait un peu mieux de ce côté-là, en proposant une source lumineuse LED d’une puissance de 700 lumens. Vous pourrez donc l’utiliser en présence de lumière ambiante, même si les meilleurs résultats restent obtenus dans la pénombre ou l’obscurité totale. Petite originalité sur Elfin Flip, vous pourrez diffuser du contenu sur un mur ou même sur un plafond, puisqu’il est orientable à 150°.

Des fonctionnalités qui viennent enrichir l’expérience

Comme tout bon vidéoprojecteur, les deux appareils intègrent toutes les fonctions automatiques de correction d’image. Mais, le Elfin Flip lui, le fait automatiquement : il ajuste donc le trapèze et la netteté de l’image tout seul, à partir du moment où on le bouge afin que les images diffusées soit bien droites et rectangulaires. L’autofocus est précis. Il y a une fonction d’évitement des obstacles présents sur un mur si un tableau est accroché au mur, par exemple. Sur celui de Philips aussi, il est possible d’ajuster l’image pour faire la mise au point, mais manuellement. Il intègre aussi l’ajustement des quatre coins, permettant d’obtenir une image parfaitement rectangulaire même lorsque le projecteur n’est pas placé face à l’écran.

Côté audio, des haut-parleurs de 7 W sont intégrés sur celui de Philips et deux haut-parleurs Harman Kardon de 3W sur le Xgimi. Avec une telle configuration, chez l’un comme sur l’autre, il ne faut pas s’attendre à faire trembler les murs ni même déranger les voisins. Cette puissance peut tout même suffire pour les petits environnements. Auquel cas, il vaut mieux y ajouter une barre de son pour apporter un son plus riche et puissant durant vos séances de ciné.

Des vidéoprojecteurs qui tentent d’être des SmartTV

Comme les téléviseurs, ils utilisent leur propre système d’exploitation, LuminOS basé sur Android pour le Philips, et Xgimi OS sur le Elfin Flip.

Son système propriétaire dévoile une interface d’accueil qui propose une bande d’applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, les paramètres et un lecteur de médias. Il est possible d’accéder à une boutique d’applications, mais celle-ci n’est pas très fournie. Il y a toujours la possibilité de brancher une box multimédia externe ou une clé HDMI pour y ajouter d’autres. Sur la connectique, on a un port USB-A et un port HDMI. De quoi brancher des sources externes comme des ordinateurs, consoles de jeux ou clés USB.

Le 750 Smart est animé par LuminOS, basé sur Android TV. Bien que moins étoffé par rapport à des appareils sous Google TV et ses très nombreuses applications, il donne un accès direct aux principales plateformes de streaming comme Disney+, Prime Video ou Apple TV, par exemple. Et grâce à son mode miroir, il est possible de projeter le contenu de l’écran d’un smartphone ou d’une tablette, par exemple. Quant à la connectique, il peut compter un sport HDMI, un port USB-A, un port USB-C et une prise jack 3,5 mm.

Xgimi ou Philips : lequel est fait pour vous ?

Il est temps de faire le bilan. Après avoir détaillé le Xgimi Elfin Flip et le NeoPix 750 Smart de Philips, lequel vaut-il mieux choisir ?

Testé par nos soins, le Elfin Flip plaît pour son format original et sa facilité de mise en œuvre. En se repliant sur lui-même, il peut être sorti aussi vite qu’il peut se ranger. Avec sa définition Full HD, il fait le job. Les fonctions automatiques de correction d’image sont pertinentes et efficaces. De plus, la surface d’affichage est bien plus grande que chez Philips. En revanche, le système audio embarqué est limité, de même que la connectique qui propose le minimum.

Bien que le design du NeoPix 750 Smart de Philips est plus classique, il offre une bonne expérience cinéma. Il gagne surtout sur le terrain de la luminosité avec ses 700 Lumens, ce qui le rend utilisable même en présence de lumière ambiante.

