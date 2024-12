Ce vidéoprojecteur compatible 4K, HDR10 et 240 Hz a tout pour plaire, surtout avec 200 € de moins

Le vidéoprojecteur Optoma UHD35Bx cumule les atouts : images en 4K, compatibilité HDR et HLG, taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz pour le jeu… Bref, un modèle costaud, que l’on peut en ce moment trouver affiché à 899,99 euros au lieu de 1 099 euros à la Fnac et chez Darty.

Optoma UHD35Bx 4K // Source : site officiel

Certains vidéoprojecteurs parviennent à remplacer les plus puissants des téléviseurs. C’est notamment le cas du modèle UHD35Bx d’Optoma, qui est capable de projeter des images en 4K sur une surface considérable, tout en proposant une compatibilité HDR10 et un taux de rafraîchissement hyper élevé et donc parfait pour du gaming. On se croirait presque dans une salle de cinéma grâce à lui. S’il vous intéresse, sachez que cette référence bénéficie actuellement d’une réduction de 200 euros.

Les points forts de l’Optoma UHD35Bx

Des images en 4K pouvant atteindre 300 pouces

Compatible HDR10 et HLG

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

La technologie « Wall Color »

Initialement affiché à 1 099 euros, le vidéoprojecteur Optoma UHD35Bx est aujourd’hui disponible en promotion à 899,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Des images toujours détaillées

Le vidéoprojecteur Optoma UHD35Bx est tout d’abord un modèle assez massif, qui se présente sous la forme d’un gros bloc rectangulaire blanc. Il n’appartient donc pas à la catégorie des picoprojecteurs compacts et facilement transportables. On veillera ainsi à lui trouver une place qu’il gardera ensuite. Mais là où il va réellement briller, c’est bel et bien sur la qualité des images qu’il est capable de projeter.

En effet, ce vidéoprojecteur est à apte à diffuser des images en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) jusqu’à 300 pouces, soit une surface d’affichage vraiment considérable. Si vous avez un mur suffisamment grand chez vous, vous pourrez ainsi profiter d’une expérience proche de celle vécue au cinéma. Outre les riches détails dont on bénéficie ici, on a aussi droit à une luminosité très élevée avec une pointe annoncée à 3 600 lumens. Autant dire que même si vous n’êtes pas plongé dans le noir complet, et que vous regardez vos contenus en plein jour, les images seront quand même bien visibles.

Des fonctionnalités qui améliorent vraiment l’expérience

L’Optoma UHD35Bx supporte également les formats HLG et HDR10, grâce auxquels on peut visionner des images plus détaillées et contrastées aussi bien dans les zones sombres que dans les zones claires du contenu affiché, et ce, grâce à une extension de la plage dynamique. Les gamers seront de leur côté servi grâce à un mode Gaming amélioré qui garantit un temps de réponse de seulement 4 ms. Le taux de rafraîchissement peut quant à lui atteindre 240 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire et d’une absence de flous de mouvements.

Le vidéoprojecteur dispose aussi de plusieurs fonctionnalités bien pratiques, comme la correction de la distorsion trapézoïdale, horizontale et verticale, qui nous permet concrètement d’afficher des images bien alignées, droites et rectangulaires. L’appareil nous laisse d’ailleurs ajuster individuellement chaque angle de l’image ; plutôt rassurant si on a des murs un peu déformés ou si le vidéoprojecteur est placé dans un angle.

Autre fonctionnalité qui devrait réjouir celles et ceux qui n’ont pas de mur blanc ou d’écran de projection chez eux : « Wall Color », qui permet de corriger l’image projetée en l’adaptant à la couleur du mur et ainsi de fournir une palette de couleurs plus fidèle et réaliste. Enfin, côté connectique, l’Optoma UHD35Bx renferme deux entrées HDMI 2.0, une sortie audio 3,5 mm et un port USB-A.

