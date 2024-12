Ces marques chinoises qui bouleversent le marché des TV haut de gamme

La domination historique de Samsung et LG sur le segment des téléviseurs premium s’effrite face à la montée en puissance des constructeurs chinois. Une transformation majeure du marché est en train de s’opérer.

Les derniers chiffres de l’institut Counterpoint Research concernant le marché des téléviseurs sont tombés. Ils montrent une tendance sérieuse à l’augmentation des marques chinoises par rapport aux sociétés sud-coréennes et japonaises. Ainsi, selon Counterpoint Research, le troisième trimestre 2024 marque un tournant significatif dans l’industrie des téléviseurs haut de gamme.

Samsung, leader historique, voit sa part de marché se réduire considérablement, passant de 43% à 30% entre 2023 et 2024. LG subit également un recul, glissant de 20% à 16%. Cette érosion profite directement aux fabricants chinois Hisense et TCL, qui atteignent respectivement 24% et 17% de parts de marché, contre 14% et 11% l’année précédente.

L’innovation technologique comme moteur de croissance

La progression fulgurante des marques chinoises s’appuie notamment sur le succès des dalles LCD avec rétroéclairage Mini-LED. Les ventes de ces modèles ont ainsi doublé en un an. TCL s’illustre particulièrement sur le segment des téléviseurs géants, dépassant même Samsung sur les modèles dépassant 80 pouces. Pour contrecarrer cela, le géant sud-coréen aurait décidé de réagir et pourrait proposer, dès 2025 des modèles de très grandes tailles.

Les constructeurs adoptent des approches distinctes face à cette nouvelle donne. LG maintient son focus sur la technologie OLED, tandis que Samsung diversifie son portfolio avec ses TV QD-OLED. Les marques chinoises, quant à elles, misent sur une stratégie agressive combinant innovation technologique et des prix particulièrement attractifs.

Et la suite ?

Comme depuis quelques années, le marché s’oriente vers une démocratisation des grandes tailles d’écran, segment toujours dominé par la technologie LCD. En effet, les dalles OLED de grandes diagonales coûtent très cher à fabriquer et n’arrivent pas à rivaliser avec les modèles LCD en termes de prix en boutique. Hisense et TCL prévoient de capitaliser sur cette tendance, avec des annonces majeures attendues au CES 2025. TCL propose actuellement un TV de 115 pouces, le 115X955, alors que Hisense commercialise un téléviseur de 110 pouces. Plus anecdotique, Xiaomi a récemment dévoilé un modèle de 100 pouces. Cette orientation répond à une demande croissante des consommateurs pour des écrans XXL, transformant progressivement les habitudes de consommation audiovisuelle.