L’Apple Watch va enfin sonner même en mode Silence grâce à watchOS 11.4

Disponible depuis peu, la version release candidate de watchOS 11.4 nous laisse entrevoir une nouvelle option déployée sur le mode silencieux. Cette dernière permet de le rendre plus intelligent, en laissant filtrer un type d’alarme bien particulier.

L’Apple Watch Series 10, pour illustration // Source : Robin Wycke – Frandroid

Activer le mode silencieux sur votre Apple Watch pourra bientôt se faire sans craindre de bloquer votre réveil-matin. C’est ce que l’on découvre en consultant les nouveautés prévues sur watchOS 11.4.

Pour aller plus loin

Apple Watch SE, Series 10, Ultra 2… quelle est la meilleure pour vous en 2025 ?

Attendue dans les prochaines semaines en version finale, cette nouvelle itération de watchOS 11 est actuellement disponible en version release candidate, ce qui nous permet d’en apprendre plus sur son contenu.

Au-delà des bugs qu’elle corrige et des optimisations éparses qu’elle prodigue, watchOS 11.4 contient notamment une nouvelle option « Break Through Silent Mode » dédiée, comme son nom l’indique, au mode silencieux. Elle permet en l’occurrence de rendre ce mode un peu plus souple. Suffisamment en tout cas pour éviter les mauvaises surprises le matin.

watchOS 11.4 : vers un mode silencieux plus malin

Cette nouveauté permet en effet à l’utilisateur de configurer le mode silencieux de son Apple Watch de manière à entendre les alarmes du réveil… alors que tout le reste est réduit au silence.

Actuellement, lorsque le mode silencieux est activé sur watchOS, le système ne délivre des alertes à utilisateur que par le biais de vibrations haptiques. Le risque étant alors de ne pas sentir l’alarme censée vous réveiller le matin.

Les nouveautés de watchOS 11 // Source : Apple

C’est donc dans ce contexte que watchOS 11.4 présente la nouvelle fonction « Break Through » comme « une option permettant à l’alarme « Sommeil | Réveil » de passer outre le mode silencieux ».

Dans le détail, cette option concernera en fait toutes les alarmes configurées depuis l’application « Horloge » d’iOS. Que ce soit les alarmes individuelles, ou celle configurée depuis l’encart « Sommeil | Réveil » de l’appli.

Avec watchOS 11.4, chacune de ces alarmes accueillera cette nouvelle option « Break Through » dans ses propres régalages. Une fois activée, l’option permettra à l’Apple Watch de vibrer ET de sonner le moment venu, même si le mode silencieux global est activé.

Pratique… surtout pour les gros dormeurs.