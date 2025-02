Ce VTT électrique sportif, parfait pour partir à l’aventure, coûte 200 € de moins chez Intersport

Pour les amateurs de rando Ă vĂ©lo, pourquoi ne pas vous laisser tenter par l’Ă©lectrique ? Le Nakamura E-Summit 940 fera un très bon compagnon pour vos balades en forĂŞt ou en montagne, d’autant plus que son prix s’allège de 200 euros.

Nakamura E-Summit 940

Pour les personnes habituĂ©es aux balades en forĂŞt ou en montagne Ă vĂ©lo et qui souhaiteraient se tourner vers un modèle Ă©lectrique, le Nakamura E-Summit 940 d’Intersport semble ĂŞtre une bonne option. Ă€ l’aise sur tous les terrains et capable d’affronter des dĂ©nivelĂ©s grâce Ă un moteur puissant, le voilĂ Ă un prix plus attractif grâce Ă 200 euros de remise immĂ©diate.

Quels sont les avantages du Nakamura E-Summit 940 ?

Un VTT confortable avec un débattement de 130 mm de la fourche avant

Un capteur de couple 100 Nm

Une autonomie musclĂ©e : jusqu’Ă 80 km

Le Nakamura E-Summit 940 est proposé à 1 899,99 euros, mais en ce moment, il est remisé à 1 699,99 euros sur le site Intersport.

Un VTTAE bien équipé pour les balades hors bitumes

Le Nakamura E-Summit 940 fait partie de ces vĂ©los de loisir propice aux terrains en pleine forĂŞt ou en montagne. Il est donc taillĂ© pour les escapades hors bitume, et pour partir en balade sereinement, il s’Ă©quipe d’une fourche d’un dĂ©battement de 130 mm et des pneus de 29 pouces. Il offre ainsi une bonne stabilitĂ© et une bonne sensation de sĂ©curitĂ©. Ses pneus absorbent très bien les chocs et affrontent les terrains peu rĂ©guliers.

Son cadre en aluminium est semi-fermĂ©, ce qui apporte une bonne soliditĂ© Ă l’ensemble. L’avantage, c’est que cette conception n’oblige pas Ă lever haut sa jambe pour enfourcher le vĂ©lo. Il est fourni avec une sonnette, des Ă©clairages, des catadioptres de roues et des pĂ©dales plates. Le garde-boue et le porte-bagage sont en supplĂ©ment. CĂ´tĂ© poids, il reste « raisonnable », avec 23,3 kg.

Un moteur performant, même pour affronter les dénivelés

Il brille surtout par ses performances : il offre un couple de 100 Nm qui promet un démarrage réactif. Une fois en mouvement, le vélo électrique Nakamura atteint les 25 km/h en une poignée de secondes grâce au mode Boost. Il est paré pour les utilisations urbaines, mais surtout à l’aise dans les pentes, même pour grimper les côtes les plus abruptes. Les freins à disque hydrauliques avant et arrière sont rassurants, bien que légèrement brusques, et offrent une bonne puissance de freinage.

Pour finir sur l’autonomie, l’E-Summit 940 embarque une batterie de 520 Wh qui permet de parcourir 80 km d’après la marque. Ce chiffre est amenĂ© Ă varier en fonction du mode utilisĂ©, la mĂ©tĂ©o ou encore la corpulence de l’utilisateur. Dans tous les cas, cela reste un rayon d’action très correct.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.