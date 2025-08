Decathlon continue sa braderie sur les vélos électriques avec 250 € de remise sur le Neomouv Raipon, un modèle endurant sur 100 km

Bonne autonomie, belle puissance, conduite confortable… Le Neomouv Raipon propose tout ce qu’on attend d’un bon vélo électrique utilisable en ville ou en randonnée. En plus, il est en promotion chez Decathlon, qui le propose à 1 449,99 euros au lieu de 1 699,99 euros.

Aussi bien adaptés à la ville qu’aux chemins de campagne plus irréguliers, les vélos électriques tout chemin sont parfaits pour celles et ceux qui cherchent un modèle solide et polyvalent qui les accompagne en semaine, en week-end et pendant les vacances. Le Neomouv Raipon fait justement partie de cette catégorie, et ses atouts sont nombreux. Endurant, puissant et confortable, ce VAE est en plus proposé à moins de 1 500 euros.

Les points forts du Neomouv Raipon

Un vélo confortable avec sa fourche suspendue

Un moteur de 250 W avec un couple de 45 Nm

100 km d’autonomie

Initialement affiché à 1 699,99 euros, le vélo électrique Neomouv Raipon est aujourd’hui disponible en promotion à 1 449,99 euros chez Decathlon. D’ailleurs, n’oubliez pas les aides de l’État et des collectivités locales si vous souhaitez réduire un peu plus la facture.

Un VAE robuste et confortable

Le Neomouv Raipon est un vélo électrique tout chemin qui nous paraît assez robuste avec son cadre trapèze, qui offre à la fois solidité et facilité d’enjambement. Attention, qui dit vélo robuste, dit aussi, généralement, vélo lourd : avec son poids de 25,5 kg, ce VAE n’est pas le plus simple à bouger lors des déplacements intermodaux.

Par ailleurs, ce modèle est particulièrement bien équipé puisqu’il s’accompagne d’un porte-bagages pouvant supporter une charge de 27 kg (compatible avec un siège porte-bébé), de garde-boue avant et arrière, d’un éclairage avant et arrière et d’une béquille.

Autre équipement bien rassurant : sa fourche suspendue en aluminium disposant d’un débattement de 63 mm, idéale pour absorber les aspérités de la route et autres chocs. La conduite devrait donc être bien confortable, ce qui est plus agréable sur les chemins peu plats. Autrement, le vélo embarque également un écran LCD couleur près de la poignée gauche, qui affiche la vitesse moyenne, l’état de la batterie ou encore le niveau d’assistance choisi.

Une puissance suffisante pour les routes pentues

Côté puissance, le Neomouv Raipon renferme un moteur de 250 W, capable de délivrer un couple de 45 Nm. Il y a même un capteur de pédalage, qui permet à l’assistance de se déclencher dès le premier coup de pédale. Globalement, le vélo promet une conduite suffisamment dynamique, et assure même sur les routes les plus pentues. Des freins hydrauliques à l’avant et à l’arrière offrent de leur côté un freinage progressif et performant.

Côté endurance, la marque promet une autonomie de 100 km, mais bien sûr, tout dépendra du poids de l’utilisateur, des pentes franchies ou encore de la météo. Sachez d’ailleurs que la batterie est sécurisée grâce à une serrure et que deux clés sont fournies avec le vélo.

Enfin, grâce au Bluetooth, vous pourrez retrouver l’ensemble des données liées à vos trajets (comme les distances, la puissance…) sur l’application myNEOMOUV de la marque.

