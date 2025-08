Le Galaxy S26 pourrait ravir les fans de photo de nuit

Une récente rumeur suggère que le prochain mobile haut de gamme de Samsung pourrait bénéficier d’une focale revue pour son appareil photo principal. De quoi améliorer les clichés nocturnes.

Samsung Galaxy S25 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Galaxy S25 a à peine 6 mois d’existence que les rumeurs autour du Galaxy S26 vont déjà de bon train. Après des informations sur la potentielle batterie qui animera le téléphone, on en apprend aujourd’hui plus sur les caractéristiques techniques de son appareil photo.

Selon des rumeurs partagées sur X et relayées par Phone Arena, le prochain mobile haut de gamme de Samsung embarquera le même capteur que le S25, mais avec une focale ouvrant à f/1,4. Voici ce que ça pourrait changer.

50% de lumière en plus

En photo, le quotient « f/ » désigne le diamètre d’ouverture du diaphragme, soit la quantité de lumière capable de se fixer sur un capteur lors de la prise d’une photo. Plus ce chiffre est bas, plus l’ouverture est grande et donc plus la quantité de lumière exploitable est importante. Dans les mêmes conditions, une photo prise avec une ouverture f/1.4 sera donc plus lumineuse que celle prise avec une ouverture f/1,8.

Or c’est précisément le changement qu’apporterait Samsung sur son S26 par rapport au S25. Tout du moins, si l’on en croit les affirmations de IceUniverse, une source souvent bien renseignée sur les projets de Samsung. Si le capteur resterait le même, un Isocell HP2 capable de capturer jusqu’à 200 millions de pixels, la focale, elle, changerait de f/1,8 à f/1,4 pour laisser passer plus de lumière donc.

Différents réglages d’ouverture sur une focale // Crédit : KoeppiK – Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Si, sur le papier, la différence n’a pas l’air d’être énorme, concrètement, cela veut dire que le S26 serait capable de capturer environ 50 % de lumière en plus par rapport au S25. Cela signifie que les photos seraient moins floues en basse luminosité (car la vitesse de capture pourrait être accélérée) et que le bruit numérique (ce « grain » qui pollue parfois les photos) serait également réduit.

Quid de l’algorithme ?

Peu de téléphones peuvent effectivement se vanter d’embarquer une telle focale. Actuellement, seul le Honor Magic 7 Pro fait aussi bien sur ce segment tarifaire. Honor avait d’ailleurs lancé la danse des optiques F/1.4 avec le 20 Pro en 2019, mais peu de constructeurs avaient alors suivi.

Notons tout de même que, si les lois de la physique semblent être du côté de Samsung, cela ne fait pas tout. Sur smartphone particulièrement, l’algorithme de traitement des photos revêt une importance particulière, comme l’ont prouvé les Pixel de Google année après année. De ce point de vue là, le constructeur coréen semble avoir une solide expérience, mais le S25 prouve que l’affaire pourrait toujours être améliorée.