ChatGPT continue d’attirer de plus en plus d’utilisateurs… à ses propres dépens ?

La popularité de ChatGPT ne faiblit pas. Le robot conversationnel accueille désormais 700 millions d’utilisateurs et d’utilisatrices hebdomadaires. Mais cette croissance à un coût non négligeable pour OpenAI.

Combien de temps ChatGPT va-t-il pouvoir pomper dans sa tirelire ? Alors que la célèbre IA générative attire de plus en plus de monde, les coûts liés à son fonctionnement continuent de gonfler en parallèle. Une équation difficile à résoudre pour OpenAI.

D’après les dires d’un responsable relayées par CNBC, la machine attirerait désormais 700 millions d’utilisateurs et d’utilisatrices hebdomadaires. Un bond significatif qui s’accompagne de coût significatif.

200 millions depuis mars 2025

Depuis mars dernier, l’entreprise a réussi à fidéliser plus de 200 millions d’internautes et d’une année sur l’autre, le bond est encore plus significatif avec une base de compte actif ayant quadruplé. La croissance du service atteint donc des records avec une accélération du nombre d’adeptes encore plus rapide qu’auparavant. En guise de comparaison, Google a annoncé que son IA Gemini cumulait 450 millions d’utilisateurs et d’utilisatrices mensuelles en juillet dernier.

« Chaque jour, des individus et des équipes apprennent, créent et résolvent des problèmes de plus en plus complexes » s’est félicité Nick Turley, responsable du développement de ChatGPT. Dans un langage légèrement cryptique, le cadre a aussi laissé entendre que ChatGPT allait connaître une « grosse semaine ». Une allusion à l’arrivée imminente de ChatGPT-5 ?

Une croissance en forme de boulet ?

Mais ces chiffres de croissance qui feraient pâlir d’envie toute la Silicon Valley ne racontent pas toute l’histoire. Malgré le succès monstre de ChatGPT, OpenAi continue de perdre de l’argent chaque année en dépit des revenus générés par les abonnements payants à la plateforme. Attirer de plus en plus d’utilisateurs et d’utilisatrices creusent les finances de l’entreprise qui opère à perte pour le moment.

Pour aller plus loin

Les milliards engloutis d’OpenAI : la faillite serait proche

Sam Altman lui-même, expliquait récemment que l’abonnement « Pro » à 200 $ par mois n’était pas rentable. Le coût d’exploitation des serveurs dépasse les revenus générés par ce genre d’abonnements. En prenant encore un peu de recul, on peut voir qu’OpenAI accusait une perte nette de 5 milliards de dollars en 2024 et des prévisions affirment que ce montant pourrait atteindre 14 milliards d’ici à 2026.

Actuellement, les nouveaux adeptes de ChatGPT coûtent plus qu’il ne rapporte à l’entreprise. D’où le besoin pour OpenAI d’avoir recours à des injections régulières de cash de la part de grands groupes de capital risque. Reste donc à savoir combien de temps l’entreprise peut continuer sur cette lancée ou si les prix vont finir par augmenter un jour pour éponger les pertes.

Si vous voulez recevoir les meilleures actus Frandroid sur WhatsApp, rejoignez cette discussion.