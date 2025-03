Microsoft Copilot offre la meilleure version de ChatGPT à ses utilisateurs

Les utilisateurs de l’intelligence artificielle de Microsoft vont pouvoir bénéficier gratuitement du dernier modèle de réflexion de ChatGPT.

Le logo de Copilot // Source : Microsoft

Dans la famille ChatGPT, je demande le modèle o1. Lancé en septembre dernier, ce LLM d’OpenAI est le premier à être doté d’une capacité de « raisonnement » lui permettant de traiter des requêtes en prenant un peu plus de temps, mais en étant plus précis. Une gamme qui a par la suite donné naissance au modèle o3-mini, le plus puissant actuellement disponible.

Une nouvelle capacité de réflexion que vont désormais pouvoir essayer les utilisateurs de Microsoft Copilot.

Un raisonnement avancé pour tous

En février dernier, Microsoft a mis gratuitement à disposition des utilisateurs de Copilot des fonctions avancées comme le mode Voice ou encore Think Deeper, qui était alors basé sur le modèle o1 d’OpenAI. Aujourd’hui, on apprend via Neowin que la fonctionnalité Think Deeper s’améliore avec l’intégration du modèle o3-mini.

Si les utilisateurs de ChatGPT peuvent d’ores et déjà bénéficier gratuitement d’o3-mini, certaines versions comme o3-mini-high, qui selon OpenAI, sera la « meilleure option de codage dans ChatGPT » n’est réservé qu’aux utilisateurs payant l’abonnement Plus. Microsoft, de son côté, se montre plus généreux et indique sur X (Twitter) que Think Deeper fonctionne gratuitement avec le modèle o3-mini-high.

Une bonne initiative de la part de Microsoft pour démocratiser l’accès à cette technologie.