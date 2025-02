Microsoft permet aux utilisateurs de désactiver la touche Copilot

Après avoir déployé les grands moyens pour mettre en avant Copilot, Microsoft fait marche arrière et permet à ses utilisateurs de modifier les claviers prévus pour son IA.

Touche Copilot // Source : Microsoft

La stratégie d’intelligence artificielle de Microsoft prend un nouveau (nouveau) tournant. En juin 2024, Microsoft lançait une nouvelle gamme de PC en partenariat avec différents fabricants pour promouvoir Copilot et l’arrivée de son IA. Depuis, si l’on peut souligner les qualités techniques de ces machines, c’est bien Copilot qui ne semble pas savoir où il va. Passant d’une expérience totalement intégrée dans Windows à une application indépendante, Copilot a finalement changé de nom pour devenir Microsoft 365 Copilot, s’intégrant cette fois-ci à la suite logicielle de Microsoft. Aujourd’hui, on apprend via XDA Developers que Microsoft revient en arrière sur la présence même de la touche Copilot sur ses claviers.

Pour aller plus loin

Microsoft s’apprête à chambouler Copilot dans quelques jours

Laisser le choix aux utilisateurs

Pour les utilisateurs peu soucieux de l’intelligence artificielle, la touche Copilot présente sur de nombreux claviers s’apparente plus à un poids mort qu’une réelle avancée. Selon XDA Developers, la touche pourrait bientôt retrouver une utilité pour ces usagers en pouvant être remapée pour redevenir un menu contextuel, dans une prochaine mise à jour.

Pour aller plus loin

Comment Microsoft veut créer une IA « digne de confiance »

Aujourd’hui, si Microsoft continue de croire en l’intelligence artificielle, souhaitant créer une « IA de confiance », elle semble renoncer à imposer de force la présence de Copilot, du moins sur ses claviers.