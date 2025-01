Microsoft 365 Personnel et Famille : augmentation du prix et Copilot intégré

Les utilisateurs particuliers vont pouvoir profiter dès aujourd’hui de Copilot dans leur abonnement Microsoft 365.

Copilot dans Microsoft 365 // Source : Microsoft

Au jeu des changements de noms chez Microsoft, il est facile d’oublier à quoi correspond tel ou tel service.

Microsoft 365 Personnel et Microsoft 365 Famille, ce sont les noms utilisés depuis plusieurs années pour les abonnements permettant d’accéder à la suite Office. Ils intègrent aussi d’autres services comme 1 To de stockage sur OneDrive, ou la version premium de Clipchamp. Désormais, Microsoft va plus loin avec l’ajout de son IA Copilot.

Quelles sont les nouveautés ?

Avec cette nouvelle version du service, les utilisateurs de Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote pourront accéder à Copilot, ainsi qu’à la nouvelle version de l’application Microsoft 365 Copilot.

Pour celles et ceux qui ont des besoins plus importants, Microsoft annonce que l’abonnement Copilot Pro à 22 euros par mois reste disponible séparément.

Autre nouveauté importante, l’arrivée du logiciel Microsoft Designer dans l’abonnement.

Créez, concevez et modifiez où et quand vous en avez besoin avec Microsoft Designer et la puissance de l’IA générative. Créez des images percutantes simplement avec vos mots, créez des designs impressionnants et modifiez même vos photos comme un expert.

Quels sont les limites ?

Concrètement, Microsoft va ajouter chaque mois à ses abonnés 60 crédits d’utilisation de l’IA dans ses applications. On sait que l’utilisation de l’IA générative est en réalité extrêmement chère. Microsoft veut ici limiter la casse.

Capture d’écran Frandroid

Contrairement aux autres aspects de l’abonnement, Microsoft ne prévoit pas un partage familial de Copilot. Les 60 crédits sont réservés au propriétaire de l’abonnement.

Il sera également possible de désactiver totalement l’intégration de Copilot dans les applications, notamment dans le milieu de l’éducation.

Un prix augmenté et une édition classique

« Pour la première fois en 12 ans », Microsoft annonce une augmentation du prix pour Microsoft 365 Personnel et Famille.

Microsoft 365 Personnel : 8,49 euros par mois (au lieu de 6,9 euros), ou 84,99 euros par an (au lieu de 69 euros)

Microsoft 365 Famille : 13 euros par mois, ou 129 euros par an (au lieu de 9,90 euros / 99 euros)

Cette augmentation de 2 à 3 euros par mois sera répercutée pour les abonnés à la date de leur prochaine facturation. Si vous avez un abonnement 12 mois, vous ne devriez donc pas subir de différence avant votre renouvellement.

Si vous n’êtes pas intéressé par les ajouts de Microsoft, la firme propose aux abonnés de basculer sur une version « classique » de ses abonnements, sur l’ancien tarif. La marque prévient que les prochaines innovations concernant son service ne concerneront toutefois pas les abonnés à l’édition classique.