Teufel Motiv XL : la mobilité haut de gamme s’invite chez vous ou à l’extérieur

Avec la présentation de la Motiv XL, Teufel offre une solution audio portable pensée pour les audiophiles exigeants. Ce modèle associe autonomie, puissance et restitution sonore haute fidélité, selon le fabricant berlinois.

Selon Teufel, la Motiv XL serait la première enceinte réellement portable qui ne ferait aucune concession sur les exigences d’écoute hi-fi. Ce pari technique se traduit par une construction trois voies : un woofer de 200 mm à membrane en Kevlar pour des basses puissantes et maîtrisées, deux haut-parleurs médium à large bande, deux tweeters à dôme en soie.

Cette configuration vise à offrir une restitution fidèle sur l’ensemble du spectre sonore, même en extérieur, tout en gardant un format relativement compact et transportable. Rappelons que Teufel propose une gamme complète d’enceintes Motiv avec les Motiv Go, Go Voice et Home.

La technologie brevetée Dynamore de Teufel, intégrée à l’ensemble et déjà utilisée sur de nombreuses enceintes de la marque allemande, a pour objectif d’élargir la scène sonore stéréo, offrant ainsi une plus grande immersion spatiale, sans qu’il soit nécessaire d’appairer plusieurs enceintes. L’ensemble est piloté par un convertisseur numérique (DAC) 24 bits, permettant, selon la marque, une restitution en haute résolution pouvant atteindre 96 kHz. À noter également, l’amplification en classe D affiche 210 W RMS et la Motiv XL serait capable de délivrer des niveaux allant jusqu’à 103 dB SPL, un chiffre rare sur le secteur des enceintes portables.

Ces choix techniques placent la Motiv XL parmi les modèles les plus ambitieux du segment. Sur le marché, peu de concurrentes offrent une architecture trois voies, une telle puissance et une autonomie annoncée aussi élevée, souvent réservées à des appareils de salon ou semi-professionnels. L’enceinte Sonos Five fait partie des concurrentes mais en plus compacte et demande une alimentation électrique pour fonctionner. Idem pour la JBL Authentics 500, bien moins chère.

Polyvalence, autonomie et connectivité parmi les points forts

Teufel met également en avant l’aspect polyvalent de cette enceinte, conçue pour s’intégrer aussi bien à un salon qu’à des espaces extérieurs. Avec un châssis rigide et des poignées intégrées, la Motiv XL se veut simple à déplacer. Sa batterie lithium-ion affiche une autonomie allant jusqu’à 13 heures, même à un volume élevé, d’après le constructeur.

Outre sa connectivité Bluetooth, l’enceinte dispose d’une entrée Line-In pour brancher platine vinyle, TV ou PC. Elle propose une fonction powerbank et il y a aussi une entrée micro, adaptée au karaoké ou à l’animation d’événements. On peut également compter sur une fonctionnalité réveil automatique, des touches de station programmables. À cela s’ajoute une fonction multiroom, qui permet la synchronisation avec d’autres enceintes compatibles afin d’écouter la musique simultanément dans plusieurs pièces.

Sur le plan du streaming, l’enceinte est Wi-Fi avec une compatibilité AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn (radio Internet) et le Bluetooth – avec prise en charge du codec AAC. La certification Roon Ready permet son intégration à des environnements multiroom haut de gamme, ouverts à la lecture audio sans perte, une caractéristique appréciée des utilisateurs possédant d’importantes bibliothèques musicales dématérialisées.

En complément, la navigation est facilitée grâce à l’application Teufel Home, permettant de piloter facilement l’enceinte, ses fonctionnalités et le streaming depuis un terminal mobile.

Disponibilité et prix de l’enceinte Teufel Motiv XL

D’après Teufel, la Motiv XL est d’ores et déjà disponible à la vente au tarif de 899,99 euros. À l’occasion du lancement, la marque propose une réduction de 50 euros pour l’achat du produit.