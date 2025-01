Teufel lance le Real Blue NC3, un casque qui mise sur son autonomie

Le fabricant allemand Teufel vient d’annoncer l’enrichissement de sa gamme de casques audio fermé avec le Real Blue NC3. Il s’agit d’un modèle qui mise sur une autonomie prolongée et des fonctionnalités de réduction de bruit active.

Teufel Real Blue NC3 // Source : Teufel

Si vous cherchez un casque qui offre une autonomie record, le nouveau casque sans fil de Teufel Real Blue NC3 pourrait bien vous intéresser. En effet, la marque communique sur une durée d’utilisation pouvant atteindre 98 heures sans réduction de bruit active, et 59 heures avec cette fonction activée. Cette capacité permet de profiter de la musique ou des podcasts sans oublier les appels pendant plusieurs semaines d’utilisation quotidienne sans recharge. Le constructeur berlinois a également intégré une fonction de charge rapide pour les situations d’urgence.

Teufel Real Blue NC3 // Source : Teufel

Technologies audio et connectivité

Pour la partie audio, des transducteurs Linear-HD de 40 mm de diamètre sont logés dans une chambre arrière ventilée. Il s’agit d’une configuration technique qui vise à offrir une restitution sonore des plus équilibrées. La connexion sans fil repose sur le Bluetooth 5.3 avec le codec AAC, assurant une portée de 20 mètres. Le casque offre, selon la marque, une synchronisation précise pour le visionnage de contenus. Sinon, il y a un port audio jack 3,5 mm pour une connexion filaire. Notez également la présence d’une prise USB-C. Le casque est compatible Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour un appairage en quelques secondes et un basculement facile d’un appareil à un autre.

Teufel Real Blue NC3 // Source : Teufel

Fonctionnalités pratiques au quotidien

La fonction de réduction de bruit est activable depuis un bouton dédié et on peut contrôler la lecture de la musique depuis un joystick présent sur l’un des écouteurs. Le système propose trois modes d’écoute : la réduction de bruit active, un mode transparence permettant d’entendre l’environnement, et un mode conversation qui amplifie les sons ambiants tout en réduisant le volume musical. Le Real Blue NC n’avait pas une réduction de bruit très performante. Depuis, il semble que la marque ait progressé sur cette fonctionnalité. Nous verrons ce qu’il en est exactement au cours d’un test complet.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques audio Bluetooth sans fil en 2025 ?

Pour les appels téléphoniques, le casque intègre la technologie Dynamore Call et un système de microphones avec réduction de bruit environnemental. L’application mobile Teufel Go, disponible sur iOS et Android, permet de personnaliser les réglages sonores et d’accéder aux différentes fonctionnalités du casque.

Teufel Real Blue NC3 // Source : Teufel

Le constructeur a privilégié un design pliable facilitant le transport. Les coussinets en mousse à mémoire de forme, remplaçables et ventilés, s’adaptent à la morphologie de chaque utilisateur. Le casque est livré avec un étui rigide de protection, un câble de charge USB-C et un câble audio jack 3,5 mm de 1,2 mètre.

Teufel Real Blue NC3 // Source : Teufel

Disponibilité et prix du casque fermé Teufel Real Blue NC3

Le nouveau casque audio Teufel Real Blue NC 3 est commercialisé depuis peu au prix public de 229,99 euros. Trois coloris sont proposés : noir nuit, bleu acier et blanc argenté.