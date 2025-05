Vous rêviez d’une enceinte nomade Bluetooth vraiment réparable ? Celle-ci va vous plaire !

La marque allemande Teufel dévoile la Mynd, une enceinte Bluetooth portable qui a la particularité d’être réparable grâce à sa conception modulaire alors que les codes de son firmware sont disponibles en open source.

Teufel Mynd // Source : Teufel

Avec la Mynd, Teufel entend proposer une enceinte Bluetooth qui va au-delà des critères habituels de performance sonore et d’esthétique. Selon le fabricant, il s’agit de la première enceinte du marché conçue dès l’origine pour être facilement réparée par l’utilisateur. Grâce à une conception modulaire, l’ensemble des composants peut être démonté et remplacé à l’aide d’une simple clé Allen. On peut donc facilement remplacer la batterie, une opération souvent complexe sur les modèles concurrents.

Pour aider et ainsi rendre la maintenance accessible à tous, un QR code est placé à l’arrière de l’appareil renvoyant vers des tutoriaux détaillés.

Teufel Mynd // Source : Teufel

Les schémas techniques et le firmware disponibles en open source

Mais, Teufel va encore plus loin puisque la firme met à disposition en open source l’intégralité des schémas techniques, plans 3D, guides de réparation, liste des composants et même le firmware. La communauté peut ainsi modifier ou améliorer le produit. Il s’agit clairement là d’une démarche inédite dans l’industrie audio.

Teufel Mynd // Source : Teufel

L’électronique embarquée peut ainsi être adaptée à d’autres usages, et le logiciel open source aide au développement collaboratif, dans une logique de limitation des ressources et de prolongation de la durée de vie du produit.

Une enceinte à toute épreuve et une configuration audio de choix

Sinon, l’enceinte Mynd affiche également une robustesse vraiment adaptée à une utilisation nomade. En effet, elle est homologuée IP67, signifiant qu’elle peut résister à l’immersion et aux chocs.

Teufel Mynd // Source : Teufel

Elle vient étoffer la gamme d’enceintes de la marque qui compte déjà dans ses rangs les modèles Rockster, Boomster ou Stereo M2, s’ajoutant aux écouteurs Airy Open TWS dont vous pouvez lire notre test complet. Elle arrive en concurrence directe aux enceintes Marshall Acton III, JBL Charge 6 ou Sony ULT Field 5, par exemple.

Sinon, pour la partie purement audio, l’enceinte est dotée d’un amplificateur de classe D, un haut-parleur médium-grave, de deux tweeters et de deux woofers passifs, optimisant la restitution des basses et la clarté des aigus. L’autonomie annoncée par la marque peut atteindre jusqu’à 40 heures grâce à une batterie amovible, rechargeable via USB-C en seulement 80 minutes. En outre, ce port permet également d’utiliser l’enceinte comme batterie de secours pour recharger d’autres appareils mobiles, une fonction qui peut s’avérer pratique lors de déplacement.

Teufel Mynd // Source : Teufel

Une large connectivité

La connectivité est assurée par le Bluetooth 5.3 avec appairage rapide, mais aussi par une entrée mini-jack et un port USB-C qui transforme l’enceinte en carte son externe pour PC, comme beaucoup de modèles de la marque. La gestion de l’appareil s’effectue soit par des boutons physiques, soit via l’application mobile Teufel Go, disponible sur iOS et Android.

Celle-ci offre un égaliseur personnalisable, la gestion de la luminosité des LED, la programmation de l’arrêt automatique et la fonction Partylink, qui permet d’associer plusieurs enceintes Mynd pour une diffusion multiroom à la manière des enceintes JBL par exemple.

Teufel Mynd // Source : Teufel

Une démarche écoresponsable et une transparence technique assumée

Soulignons que l’enceinte privilégie des matériaux recyclés et recyclables. Les plastiques utilisés (PC/ABS) sont compatibles avec les filières WEEE, reconnues pour leur efficacité en matière de collecte et de réutilisation postconsommation. Chaque pièce est constituée d’un seul matériau, sans insertions ni laminages, afin de faciliter le recyclage.

La marque précise que l’utilisation de peinture est réduite au strict minimum, la version noire en étant totalement dépourvue.

Teufel Mynd // Source : Teufel

Disponibilité et prix de l’enceinte Teufel Mynd

La nouvelle enceinte Teufel Mynd est disponible pour un prix de 250 euros environ. Elle est déclinée en plusieurs coloris (Warm Black, Warm White, Light Mind, Wild Berry)