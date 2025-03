Amazon brade à -35 % cette enceinte Sony nomade et étanche, noté 8/10 par nos soins

Le printemps est à nos portes et derrière lui, l’été arrive ! À vous les pique-niques et autres sortis entre amis autour de la piscine. Avec de la musique, c’est encore mieux ! Bonne nouvelle, parfaitement étanche et avec son cordon de transport, la Sony ULT Field 1 est l’enceinte qu’il vous faut, surtout quand son prix passe à 89 euros au lieu de 139 euros à sa sortie chez Amazon.

Pas toujours besoin de se ruiner pour profiter d’une enceinte solide et résistante à l’eau en extérieur, pour animer ses sorties entre amis. La Sony ULT Field 1 – qui a décroché la note de 8/10 lors de notre test – , à la foi légère et compacte, le tout avec une qualité sonore, un bon volume pour l’extérieur et, surtout, une bonne autonomie, le prouve, surtout après une réduction de 50 euros sur Amazon.

La Sony ULT Field 1, en trois points forts

Qualité sonore et puissance du son, mode extérieur

Solide et étanche (IP67)

Mode stéréo avec deux enceintes

Au lieu de 139 euros, la Sony ULT Field 1 est aujourd’hui disponible en promotion à 89 euros sur Amazon.

Solide, résistante et pratique à transporter

Combinaison parfaite d’élégance et de solidité, la Sony ULT Field 1 se positionne comme une enceinte portable idéale pour ceux qui recherchent un son puissant sans devoir s’inquiéter de la fragilité de leur appareil. Robuste, résistante à l’eau et à la poussière grâce à la certification IP67, elle est l’alliée parfaite pour partir à l’aventure, dans les bois ou au bord d’une piscine. Son format compact et sa cordelette intégrée facilitent son transport.

Bien qu’elle soit un modèle d’entrée de gamme, l’enceinte de Sony dispose d’un tweeter qui lui permet d’offrir un son précis et doux, avec une belle résolution. Les basses fréquences sont généreuses et apportent un bel équilibre au son, notamment à l’extérieur. Concernant son volume maximal, c’est tout à fait acceptable, même si d’autres font mieux.

Endurante pour animer vos soirées

Qui dit enceinte portable, dit autonomie. Sur ce point, la Sony ULT Field 1 flirte avec les 12 heures, basses activées (mode ULT), mais à mi-volume. Au-delà, son autonomie est divisée par deux. Il faudra donc faire un choix entre une ambiance forte sur une durée plus courte ou une ambiance sonore modérée plus longue. La bonne nouvelle, c’est qu’elle peut fonctionner durant la charge. Encore faut-il avoir prévu une batterie portable.

Petit plus, l’enceinte est compatible avec la technologie Party Connect. Elle peut donc se connecter à d’autres enceintes Sony compatibles pour une expérience sonore encore plus immersive. En revanche, petit bémol, la Sony ULT Field 1 ne dispose pas d’une connexion Bluetooth multipoint. Il faudra donc obligatoirement se déconnecter de la source sonore originale pour l’utiliser avec un autre appareil.

