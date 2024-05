Test de la Sony ULT Field 1 : coffre et raffinement pour cette enceinte nomade étanche

L’été approche et Sony renouvelle sa gamme d’enceintes nomades et renoue avec la technologie de renforcement des basses fréquences qui a fait son succès. Exit Xtra Bass, place à ULT (Ultra Bass) pour apporter plus de punch à la musique. Avec son cordon de transport et sa parfaite étanchéité, la Sony ULT Field 1 se veut pratique et résistante à toutes les conditions météo.

Sony est l’une des marques à la pointe des technologies audio et a livré par le passé d’excellentes enceintes nomades, à l’image des Sony SRS-XB32, XB33 ou XB43 notamment. Ces enceintes possédaient un sacré coffre et une qualité sonore épatante au regard de leur prix et même dans l’absolu. Ces enceintes Xtra Bass étaient idéales pour écouter de la musique à l’extérieur sans être gêné par les bruits environnants. Étrangement, le fabricant a effectué un virage à 180° en 2022 avec les enceintes XE et XG, qui misaient davantage sur le design que les performances acoustiques ; moins de grave, moins de punch, moins d’ampleur… moins de plaisir. En 2024, Sony semble revenir à ses premières amours puisque la Sony ULT Field 1 reprend la recette des enceintes Xtra Bass — ULT signifie Ultra Bass — tout en améliorant certains aspects acoustiques. L’ULT Field 1 se pose ainsi en concurrente directe de l’excellente JBL Flip 6.

Sony ULT Field 1 Fiche technique

Modèle Sony ULT Field 1 Dimensions 20,6 cm x 7,6 cm x 7,7 cm Autonomie annoncée 12 h Microphone intégré Non Version du Bluetooth 5.3 Poids 650 grammes Indice de protection IP67 Fiche produit

L’enceinte utilisée pour ce test a été prêtée par le constructeur

Sony ULT Field 1 Étanche et solide

L’enceinte Bluetooth Sony ULT Field 1 hérite d’un design désormais classique pour les modèles nomades. Sa forme est ainsi cylindrique et ses extrémités légèrement évasées, avec des renforts en silicone plats, qui protègent ses transducteurs latéraux des chocs et permettent de positionner l’enceinte à la verticale.

L’enceinte est équipée d’un double cordon noué, qui permet de la transporter facilement. Avec 20 cm de longueur pour presque 8 cm de diamètre, l’ULT Field 1 peut être aussi facilement saisie et portée à la main. Elle ne pèse que 650 grammes.

Sa robe est sobre, intégralement recouverte de maille de nylon, avec, sur la face avant le logo Sony. Au sommet, on trouve un panneau de contrôle avec des boutons intégrés en silicone adhérent. Ils sont tous en relief et aisément reconnaissables au toucher, ce qui évite de lever la tête pour contrôler l’enceinte. On trouve un bouton de mise sous tension, d’appairage Bluetooth, de lecture/pause/prise d’appel et deux de volume. Enfin, un bouton pastille rétroéclairé donne accès au mode ULTra basses. En revanche, l’éclairage multicolore des précédentes générations d’enceintes Xtra Bass n’a pas été reconduit.

À l’arrière se trouve la trappe étanche du port USB-C de charge. Aucun chargeur n’est fourni et l’on pourra utiliser un modèle classique ou Power Delivery de 15 W.

Design interne de la Sony ULT Field 1

À l’intérieur de la Sony ULT Field 1, il y a du changement en comparaison des précédentes générations. Sony a abandonné la configuration stéréo avec deux transducteurs large-bande au profit d’un montage mono, avec un transducteur principal et un tweeter. En cela, la solution acoustique retenue est la même que celle de la JBL Flip 6. C’est une bonne nouvelle, car un tweeter diffuse des hautes fréquences bien plus précises qu’un transducteur classique, au profit d’un son plus doux et réaliste.

Le transducteur principal (8×4 cm environ) est associé à deux radiateurs passifs, logés sur les côtés de l’enceinte. Ce sont eux qui augmentent le volume des basses fréquences et apportent de l’assise à la restitution.

Sony ULT Field 1 Une fonction mains-libres bienvenue

L’enceinte Sony ULT Field 1 est d’une grande simplicité d’utilisation. Bien qu’il existe une application de contrôle (Sony Music Center), on peut parfaitement s’en passer. Son seul bénéfice est d’offrir un égaliseur à trois bandes pour ajuster le volume des fréquences basses, moyennes et hautes, ce dont la plupart des utilisateurs devraient se passer tant l’enceinte est bien réglée par défaut.

Pour passer d’une piste à une autre, il suffit d’appuyer deux fois sur le bouton lecture (pour le titre suivant) ou trois fois (pour le titre précédent).

Appels téléphoniques et Bluetooth mono point

Devenue très rare sur les enceintes nomades, la fonction mains-libres est proposée par la Sony ULT Field 1. On peut donc passer des appels téléphoniques avec l’enceinte, sous réserve de ne pas trop s’éloigner d’elle, car le microphone est réglé pour capter la voix de l’auditeur de façon optimale dans un rayon d’un bon mètre.

Le contrôleur Bluetooth 5.3 n’est pas compatible avec la double connexion et il faudra nécessairement déconnecter et connecter manuellement l’enceinte d’une source à une autre. Tout au long de ce test, mené en intérieur comme en extérieur, la liaison radio s’est montrée solide en toutes circonstances jusqu’à 10 mètres, même au travers de cloisons minces ou d’un plancher bois. La latence audio est perceptible et un retard du son sur l’image est notable avec les jeux vidéos, mais pas lors du visionnage de films ou séries. Dans ce dernier cas, la synchronisation est parfaite.

Côté codecs, l’enceinte Sony ULT Field 1 supporte les technologies de compression SBC et AAC. Enfin, l’écoute en stéréo est possible avec deux enceintes ULT Field 1 et il faut pour cela les associer par le biais de l’application Sony Music Center.

Sony ULT Field 1 Un son puissant et précis

La Sony ULT Field 1 brille par ses performances acoustiques. Comme annoncé, le volume de basses fréquences est généreux lorsque le mode ULT est enclenché. Le désactiver ne présente d’intérêt qu’en intérieur et à faible volume, pour augmenter un peu l’autonomie de l’enceinte. Dès lors qu’on écoute à l’extérieur ou plutôt fort, le mode ULT apporte un équilibre appréciable. Le son est tout simplement charpenté. L’apport du tweeter est indéniable, le son étant toujours fin et délicat dans l’aigu. Il n’y a d’ailleurs pas de coloration flagrante et les différences de mixage entre deux titres sont bien perceptibles. Autre bonne nouvelle, malgré la configuration mono, l’enceinte est peu directive.

Passée au microphone de mesure, l’enceinte dévoile une courbe de réponse légèrement descendante à faible volume en mode ULT (courbe bleue). Plus le volume s’élève et moins le mode ULT n’accentue les basses fréquences et, de fait, la courbe s’aplanit. Les voix sont correctement incarnées, à la faveur d’une belle présence dans le bas-médium. Le haut-médium est en léger retrait et c’est tant mieux, car notre oreille y est très sensible. En somme, la courbe de la Sony ULT Field 1 est intelligemment conçue et aucune dureté ou incohérence n’est perceptible.

Le seul (petit) bémol concerne le volume sonore maximum, qui pointe à 83 dB environ à 1 mètre de distance. C’est suffisant pour une enceinte de cette taille, mais en deçà d’une JBL Flip 6 qui, bien que plus petite, pousse jusqu’à 86 dB, soit une intensité doublée.

Grave : généreux jusqu’à mi-volume avec le mode ULT enclenché

Médium : présence flatteuse du bas-médium qui profite aux voix

Aigu : fluide et délicat

Marge dynamique et scène sonore convenables

Avec un petit transducteur de 8×4 cm, il ne faut pas attendre de gros écarts dynamiques, mais il y a un certain poids dans les basses fréquences, qui suffit à donner de l’autorité au son. Pas question de faire la nouba à la plage avec la Field 1, mais sonoriser un apéritif et jouer au-dessus des conversations est du domaine du possible. Comme évoqué plus haut, le son est peu directif et la scène sonore n’est pas étriquée. Pour autant, les dimensions de l’enceinte et la configuration mono empêche de produire une large scène.

Sony ULT Field 1 Une autonomie très variable

Sony annonce environ 12 heures d’autonomie pour la Sony ULT Field 1, ce qui est dans la norme des enceintes de cette taille. En pratique, à 50 % du volume de mon iPhone et avec le mode ULT enclenché, j’ai mesuré un peu plus de 11h30 en jouant une playlist de pop, jazz et classique. Comptez deux heures avec un chargeur PD 20 W pour refaire le plein d’énergie.

Sony ULT Field 1 Prix et date de sortie

L’enceinte Bluetooth Sony ULT Field 1 est disponible en coloris noir, blanc, gris ou orange au prix de 139 euros. Sa principale concurrente est le JBL Flip 6, proposée à 119 euros, un peu plus puissante et expressive, mais dépourvue de la fonction mains-libres pour les appels téléphoniques.