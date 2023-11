Test de la Harman Kardon Go + Play 3 : une signature sonore de haute volée

Harman Kardon Go Plus Play 3

Panneau en verre tactile, anse de transport en aluminium et lignes incurvĂ©es, l’enceinte rĂ©sidentielle Go + Play 3 a des visĂ©es sur nos salons. Son Ă©lĂ©gance n’est pas que visuelle, Harman Kardon ayant installĂ© des haut-parleurs de qualitĂ© ainsi qu’un caisson de basses, pour produire un son prĂ©cis et charpentĂ©. Signature sonore, autocalibration, autonomie : on vous dit tout sur cette enceinte trĂšs musicale.

AprĂšs la petite enceinte Luna, Harman Kardon propose une nouvelle enceinte Bluetooth Ă l’esthĂ©tique soignĂ©e. Moins baroudeuse, la Go + Play 3 a davantage vocation Ă passer du salon Ă la cuisine ou Ă la terrasse, plutĂŽt qu’à officier Ă la plage dans le sable. Ses atouts reposent sur un systĂšme acoustique stĂ©rĂ©o Ă trois voies, qui offre une restitution dĂ©taillĂ©e des trois registres de frĂ©quences. Elle dispose mĂȘme d’un caisson de basses intĂ©grĂ© et de microphones pour passer des appels tĂ©lĂ©phoniques.

Harman Kardon Go Plus Play 3 Fiche technique

ModÚle Harman Kardon Go Plus Play 3 Nombre de haut-parleurs 3 Puissance sonore 160 watts Autonomie annoncée 8 h Microphone intégré Oui Fiche produit

L’enceinte utilisĂ©e pour ce test a Ă©tĂ© prĂȘtĂ©e par le constructeur

Harman Kardon Go Plus Play 3 Une finition flatteuse

L’ Harman Kardon Go + Play 3 est une enceinte relativement imposante, avec 49 cm de largeur, 24 cm de hauteur et 19 cm de profondeur. Il faut bien cela pour accueillir tous ses transducteurs et produire un son avec un minimum de coffre. Elle pĂšse d’ailleurs 4,7 kg, preuve qu’elle n’est pas remplie avec du vide, mais bien avec des haut-parleurs sĂ©rieusement motorisĂ©s. MalgrĂ© son gabarit, l’enceinte est trĂšs Ă©lĂ©gante, tout en arrondis. Elle se dĂ©marque par son arceau de transport en aluminium brossĂ© et un plateau supĂ©rieur en verre, oĂč sont logĂ©s les contrĂŽles tactiles et de petites LED indiquant le niveau de charge. Le tissu acoustique utilisĂ© est impeccablement attachĂ© au chĂąssis de l’enceinte, sans qu’il soit possible d’en deviner les coutures.

La face arriĂšre hĂ©berge un petit panneau de connectique, avec une entrĂ©e analogique au format mini-jack 3,5 mm, un port USB-C (jusqu’à 10 W pour la charge d’un appareil tiers) et une prise secteur. La face infĂ©rieure est flanquĂ©e de deux imposantes pattes en silicone, qui assurent la stabilitĂ© de l’enceinte et Ă©vitent qu’elle ne transmette de vibrations Ă la surface sur laquelle elle est posĂ©e. On aperçoit Ă cet endroit le transducteur du caisson de basses, orientĂ© vers le sol.

Design interne de la Go + Play 3

La Harman Kardon Go + Play 3 est donc une enceinte Ă 3 voies, ce qui signifie qu’elle utilise trois groupes de transducteurs distincts pour reproduire sĂ©parĂ©ment les registres de sons graves, mĂ©diums et aigus. C’est un avantage en comparaison des enceintes avec transducteurs large-bande (voie unique), car chacun des transducteurs embarquĂ©s dans la HK Go + Play 3 est spĂ©cialisĂ©. Celui de 13 cm, orientĂ© vers le bas, est Ă©quipĂ© d’une membrane lourde et rigide, avec Ă©norme suspension Ă demi-rouleau pour reproduire les sons les plus graves avec beaucoup de niveau.

Il est d’ailleurs aidĂ© Ă cela par un radiateur passif qui augmente son rendement. Sur la face avant sont prĂ©sents deux transducteurs de 7 cm de diamĂštre, dĂ©diĂ©s aux sons moyens, ainsi que deux tweeters Ă dĂŽme de 2 cm de diamĂštre, taillĂ©s pour les sons aigus. Ce montage rappelle d’ailleurs celui de la JBL Boombox 3, cousine baroudeuse — et hautement musicale — de cette Go + Play 3. JBL Ă©tant une filiale d’Harman, ce n’est sans doute pas un hasard.

Harman Kardon Go Plus Play 3 Cinq boutons et c’est tout

Harman Kardon semble chercher Ă simplifier Ă l’extrĂȘme l’utilisation de ses enceintes Bluetooth. Tout comme la petite Luna, la Go + Play 3 ne dispose pas d’application de contrĂŽle. Il faut donc se contenter des contrĂŽles tactiles de son panneau de verre (contrĂŽle du volume, appairage Bluetooth, prise d’appel tĂ©lĂ©phonique et mise sous/hors tension). L’absence d’application n’est donc pas pĂ©nalisante pour l’enceinte. Le fabricant a eu la bonne idĂ©e de lui faire Ă©mettre Ă chaque mise sous tension un son de calibration, qu’elle mesure systĂ©matiquement afin d’adapter sa signature sonore Ă son environnement. C’est loin d’ĂȘtre superflu, car chaque piĂšce rĂ©sonne diffĂ©remment, rĂ©duisant et amplifiant certaines frĂ©quences. Pouvoir en tenir compte est mĂȘme essentiel.

Deux enceintes appairables en Bluetooth

Pratique, la connexion Bluetooth est multipoint et l’on peut donc utiliser successivement deux sources Bluetooth, sans besoin de se dĂ©connecter de l’une pour l’autre. La connexion Bluetooth peut ĂȘtre exploitĂ©e pour appairer deux Go + Play 3, ce qui est pratique pour installer une ambiance musicale plus immersive dans une grande piĂšce de vie ou au jardin. La portĂ©e Bluetooth est classique, limitĂ©e donc Ă 10 mĂštres, mais parfaitement stable. Pour m’en convaincre, j’ai quittĂ© la piĂšce oĂč se trouvait l’enceinte avec mon smartphone et me suis Ă©loignĂ© de façon Ă ce qu’une cloison (mince) et un plancher en bois le sĂ©parent de l’enceinte.

La musique n’a pas cessĂ© de jouer et sans micro-coupure. Si l’on dĂ©cide d’utiliser l’enceinte avec un jeu vidĂ©o, il faudra composer avec un lĂ©ger retard de diffusion du son par rapport Ă l’image. Mieux vaut dans ce cas, si la source le permet, utiliser l’entrĂ©e ligne mini-jack. En revanche, la synchronisation image et son est parfaite lors du visionnage de films et sĂ©ries. CĂŽtĂ© codecs audio, l’enceinte se contente de prendre en charge le codec universel SBC.

Harman Kardon Go Plus Play 3 Une qualité audio harmonieuse

Cette enceinte devrait plaire Ă de nombreuses oreilles, tant le son qu’elle propose est homogĂšne et facile Ă Ă©couter. MĂȘme Ă faible volume, graves, mĂ©diums et aigus se mĂȘlent harmonieusement, sans excĂšs d’aucune sorte. Le caisson de basses intĂ©grĂ© est mesurĂ©, bien placĂ© en volume et l’extension vers l’infra-grave plaisante. L’enceinte est toutefois sensible au placement et, au milieu de la piĂšce, elle plonge moins bas qu’installĂ©e prĂšs d’un mur ou mieux d’un coin.

Justement, l’examen de la courbe de rĂ©ponse montre une petite inflation dans l’extrĂȘme grave, vers 40 Hz, qui semble ĂȘtre la frĂ©quence de coupure du radiateur passif. En plaçant l’enceinte stratĂ©giquement, on peut augmenter sensiblement son rendement dans cette zone. Sans cela, le grave prĂ©sente dĂ©jĂ une belle extension et, surprise, celle-ci ne varie pas avec le volume. Habituellement, les fabricants rĂ©duisent le volume des basses au-delĂ du mi-volume, pour ne pas endommager les transducteurs ou engendrer des bruits mĂ©caniques ; ce n’est pas le cas avec la Go + Play 3 qui conserve donc son Ă©quilibre Ă plein volume. Les registres mĂ©dium et aigu sont Ă©quilibrĂ©s et les variations dans la courbe se tiennent dans une amplitude de 6 dB. Autrement dit, on a toujours une impression d’homogĂ©nĂ©itĂ©. Notez le petit pic vers 12-13 kHz, synonyme d’une lĂ©gĂšre brillance.

Marge dynamique et scĂšne sonore

Beaucoup de dĂ©contraction dans la restitution des Ă©carts dynamiques et des crescendos, une qualitĂ© Ă mettre sur le compte de la qualitĂ© des transducteurs, mais aussi de l’amplification qui peut cumuler jusqu’à 160 W en crĂȘte. C’est beaucoup pour une enceinte nomade et le gage d’un contrĂŽle permanent de la plage dynamique. Sans faire jouer fort l’enceinte, on bĂ©nĂ©ficie d’un son nuancĂ© et bien intelligible.

Bien que l’enceinte fonctionne en stĂ©rĂ©o, ses dimensions limitent nĂ©cessairement la largeur de la scĂšne sonore. Il ne faut pas s’attendre Ă l’ampleur d’une paire d’enceintes espacĂ©es. En revanche, la profondeur est convenable ; l’Harman Kardon Go + Play 3 contourne l’écueil d’un son tassĂ© dans l’axe frontal — commun avec les enceintes Bluetooth — et les plans sonores ne sont ainsi pas comprimĂ©s.

Harman Kardon Go Plus Play 3 Deux microphones pour téléphoner

GrĂące Ă deux microphones, l’un de proximitĂ© et l’autre Ă longue portĂ©e, on peut passer et recevoir des appels tĂ©lĂ©phoniques, voire participer Ă une visioconfĂ©rence en se servant de l’enceinte, peu importe oĂč l’on se trouve dans la piĂšce. La qualitĂ© de captation de la voix est trĂšs bonne. Sans surprise, on entend Ă©galement trĂšs bien son interlocuteur. Un bon point, car la fonction mains libres est de plus en plus dĂ©laissĂ©e par les fabricants d’enceintes rĂ©sidentielles.

Harman Kardon Go Plus Play 3 Autonomie

Harman Kardon annonce une autonomie maximale de 8 heures, selon le volume d’écoute et la nature de la musique jouĂ©e. Ce dernier point peut paraĂźtre surprenant, mais l’enceinte reproduisant de trĂšs basses frĂ©quences, les titres en contenant beaucoup sollicitent nĂ©cessairement davantage l’amplification. Avec ma playlist de titres jazz, pop et rock et Ă 50 % du volume maximal — dans le cas de la GO + Play 3 c’est dĂ©jĂ fort — l’enceinte a tenu 5h30.

Pour aller au-delĂ , il faudra Ă©couter au tiers ou au quart du volume donc, ce qui correspond Ă un volume dĂ©jĂ confortable. Notez que l’enceinte intĂšgre sa propre alimentation et qu’elle ne se dĂ©charge pas lorsqu’elle est utilisĂ©e sur secteur. Trois heures sont nĂ©cessaires pour refaire le plein de la batterie.

Harman Kardon Go Plus Play 3 Prix et date de sortie

L’enceinte Harman Kardon Go + Play 3 est disponible en coloris noir ou blanc, au prix de 349 euros.