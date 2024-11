Cette élégante enceinte multiroom Harman Kardon est à moitié prix en ce moment chez Darty

L’enceinte Citation One MKIII de la marque Harman Kardon est un modèle multiroom que l’on apprĂ©cie pour son design sobre et classe, mais aussi pour sa belle puissance. Elle est en plus affichĂ©e Ă -50 % chez Darty et Ă la Fnac : on la trouve ainsi Ă 99,99 euros au lieu de 199,99 euros.

L’enceinte Harman Kardon Citation One MKIII. // Source : Harman Kardon

Si vous souhaitez vous offrir une enceinte au design Ă©lĂ©gant et minimaliste, mais aussi tout Ă fait efficace pour sonoriser votre pièce, alors vous pourriez par exemple vous diriger vers la marque Harman Kardon, plus prĂ©cisĂ©ment vers son modèle Citation One MKIII. Cette enceinte Bluetooth, dotĂ©e d’une fonction multiroom, a d’ailleurs un autre atout majeur : son prix, rĂ©duit de moitiĂ© en ce moment.

Les points forts de la Harman Kardon Citation One MKIII

Un design sobre et élégant

La fonction multiroom

Google Assistant, Airplay et Chromecast intégré

Initialement affichĂ©e Ă 199,99 euros, l’enceinte multiroom Harman Kardon Citation One MKIII est aujourd’hui disponible en promotion Ă 99,99 euros chez Darty et Ă la Fnac.

Une enceinte au look sophistiqué

Ne rate pas ça : 3 mois offerts Avec Deezer Premium, télécharge ta musique en illimité et à la demande, sans aucune publicité. 3 mois gratuits, une offre limitée.

Harman Kardon met un point d’honneur Ă soigner le design de ses enceintes, qui adoptent bien souvent un look Ă©lĂ©gant tout en sobriĂ©tĂ©. On en a ici une belle preuve avec le modèle Citation One MKIII, dotĂ© d’une robe en tissu de laine, qui ne retient d’ailleurs pas les salissures, selon la marque. Cette enceinte Bluetooth a en plus l’avantage d’ĂŞtre particulièrement lĂ©gère puisqu’elle ne pèse pas plus de 2 kg. On peut donc la changer de pièce Ă sa guise. MĂŞme si elle fonctionne sans fil, on Ă©vitera toutefois de la placer en extĂ©rieur puisque la marque n’a pas jugĂ© utile d’ajouter un indice de protection IP.

Comme prĂ©cisĂ© juste au-dessus, la Citation One MKIII est totalement sans fil et fonctionne uniquement en Wi-Fi (2,4 GHz et 5 GHz) ou avec le Bluetooth 4.2. Elle est par ailleurs compatible AirPlay et intègre Google Assistant ainsi qu’un Chromecast, pour diffuser du contenu audio depuis un smartphone ou une tablette très facilement. L’enceinte peut en outre ĂŞtre configurĂ©e et gĂ©rĂ©e depuis l’application Google Home.

Une enceinte multiroom pratique

Au cĹ“ur de la Citation One MKIII, on trouve un tweeter de 20 mm et un 1 woofer de 89 mm. Avec une telle configuration, l’enceinte profite d’une puissance de sortie honorable de 40 W RMS ; d’autres modèles de la marque font bien mieux, mais la marque promet un son suffisamment riche et vaste. Notez qu’il est possible de crĂ©er un son stĂ©rĂ©o en associant deux enceintes Citation One MKIII. Surtout, la fonction multiroom est de la partie : vous pourrez donc connecter plusieurs enceintes Citation dans diffĂ©rentes pièces de votre domicile pour que toutes diffusent la mĂŞme musique ou le mĂŞme podcast partout.

Enfin, l’enceinte est Ă©quipĂ©e de micros que l’on peut activer ou couper très facilement ; des indicateurs LED sont mĂŞme prĂ©sents sur l’appareil pour vĂ©rifier en un coup d’Ĺ“il si les micros sont actifs.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.